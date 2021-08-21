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在滬老台青激情分享　助力新台青開創未來

記者趙禕/上海報導

為了讓從台灣到上海發展的青年更快融入上海、開展事業，上海市靜安區台辦專門舉辦一場「激情聚會，暢享未來」的在滬台灣青年交流活動，邀請已經在上海落地多年的老台青和初來乍到的新台青，透過活潑有趣的腦力激盪互動和經驗分享座談，為台青開創未來提供助力。

▲▼這場充滿活力激情的活動讓出席的台灣青年收獲滿滿。（圖／記者趙禕攝）

▲這場充滿活力激情的活動期待為台灣青年開創未來提供助力。（圖／記者趙禕攝）

受到新冠疫情的影響，很多在上海的台灣青年很久沒有回台灣，透過這樣的活動可以結交更多來自台灣的朋友，互相交流在上海生活的經驗，也可以找到志同道合的伙伴。也有不少原本就相互認識的朋友一起報名參加這項活動，從中學習更多新的資訊。

▲▼活動在輕鬆活潑的協作遊戲中開場，拉近大家的距離。（圖／記者趙禕攝）

▲活動在輕鬆活潑的協作遊戲中開場，拉近大家的距離。（圖／記者趙禕攝）

活動在輕鬆活潑的協作遊戲中開場，讓原本不認識或是不熟悉的台灣青年了解彼此，很快拉近大家的距離。接下來座談會的環節，由上海市台協靜安工委會副主委、青年部部長，也是在上海工作及生活多年的創揚建築裝飾工程（上海）有限公司總經理林志穎，和其他已經在上海工作、生活一段時間的老台青們分享他們的經驗。

▲▼上海市台協靜安工委會副主委、青年部部長林志穎和其他在上海工作、生活多年的台青們分享他們的經驗。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台協靜安工委會副主委、青年部部長林志穎和其他在上海工作、生活多年的台青們分享他們的經驗。（圖／記者趙禕攝）

今天的活動上，有不少在滬台青提出許多在上海工作、生活上的困難和問題，包括到大陸各省市住宿酒店有時候會碰上無法以台胞證等證件入住的情況、兩岸情侶受疫情影響交通不便該如何在大陸辦理登記結婚、在大陸繳納社保等，出席今天活動的上海市台辦交流處吳甲春副處長特別在之前就先走訪公安局、社保局、民政局等多處機關，以提供台青們正確的資訊。

▲▼上海市台辦交流處吳甲春副處長詳細回答台青們提出的問題。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台辦交流處吳甲春副處長詳細回答台青們提出的問題。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市靜安區台辦王立萍主任和台青們深度交流。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海市靜安區台辦王立萍主任和台青們深度交流。（圖／記者趙禕攝）

主辦本次活動的上海市靜安區台辦王立萍主任也在會上和台青們深度交流，瞭解台青們的需求，並針對台青們關心的上海公租房問題，詳細解釋上海公租房申請手續及租期的相關規定，並提供查詢的管道。參加本次活動的台灣青年都能從這次活動裡學到許多實用的資訊和寶貴的經驗分享。。

▼參加本次活動的台灣青年都從這次活動裡學到許多實用的資訊和寶貴的經驗分享。（圖／記者趙禕攝）

▲▼參加本次活動的台灣青年都從這次活動裡學到許多實用的資訊和寶貴的經驗分享。（圖／記者趙禕攝）

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