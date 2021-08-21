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全球色情龍頭PornHub認證！　世界第一AV女神出爐驚呆老司機

引退6年的米亞人氣不減，獲封史上最受歡迎的AV女星。（翻攝Mia Khalifa IG）

▲引退6年的米亞人氣不減，獲封史上最受歡迎的AV女星。（翻攝Mia Khalifa IG，下同）

圖文／鏡週刊

全球色情龍頭網站PornHub日前公布結果，由黎巴嫩裔的美國AV女星米亞卡莉法（Mia Khalifa）拔得頭籌，一舉奪下最受歡迎的女優寶座，跌破眾多老司機眼鏡，面對大量後起新秀直追，收山6年的米亞人氣卻仍居高不下，據官方後台統計，她的色情影片共累積了9.7億次觀看，獲得72分高居排行榜第1名，另一位人氣女優萊娜（Lana Rhoades）則獲得了65分，以第2名的姿態緊追在後。

據外媒報導，現年28歲的黎巴嫩裔美國AV巨星米亞，儘管早在6年前便淡出螢幕，人氣依然居高不下，無畏AV產業新人輩出，她在PornHub網站的285部作品中，共累積了9.7億人次觀看，平均每支影片超過340萬次點閱，曾一度宣布為愛引退的她，日前宣布取消婚約後，正專心經營另一尺度較小的 OnlyFans平台，並也榮奪排行榜第3名的成績。

米亞的色情影片有近10億人次觀看量。（翻攝Mia Khalifa IG）

出生於黎巴嫩的米亞在2014年10月入行，隨著美艷的外型和大尺度的表演，她在短時間內人氣暴漲，成為全球討論度最高的AV女優，但她坦承因職業關係，長年遭天主教徒的父母斷絕往來，她曾在影片中頭戴回教徒的頭巾希賈布（Muslim hijab），引發全球軒然大波，遭批公然挑釁伊斯蘭教，引發大批中東網友圍剿，更收到恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）的暗殺宣言，她在接受BBC專訪時透露，當時曾向劇組抗議：「你們會害我被殺的！」但劇組人員只是狂笑而不予理會。

米亞曾在2019年接受瑞典廚師男友羅伯特（Robert Sandberg）求婚，兩人在住家舉行的簡單的婚禮，但僅過了一年便宣布分居，她曾坦承接受過心理諮商，但仍無法挽救婚姻，「我們曾竭盡心力追求一段圓滿的關係，但經過一年的治療和努力，大家都盡力了，而且我們都知道對方也交了新朋友，但我們仍是彼此的支柱，沒有人會互相責怪」。而因宣布單身後收到了大量騷擾訊息，她曾為此坦言有點苦惱。

▼25歲的AV女優萊娜榮獲第2名。（翻攝Lana Rhoades IG）

現年25歲的AV女優萊娜榮獲第2名。（翻攝Lana Rhoades IG）

榮獲第2名的AV女優萊娜現年25歲，具有斯洛維尼亞（Slovenia）的血統，早年是脫衣舞孃起家，年幼時曾因竊盜和持有毒品遭判入獄，出獄後便遠赴洛杉磯入行，據悉她的作品量極少，從事AV女優的時間也較短，但因影片品質精良，她本人也參與企畫發想，是許多老司機讚不絕口的AV瑰寶。

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