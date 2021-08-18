台女自印度返國3個月確診「列境外移入」　羅一鈞：疑陰陰陽陽階段

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增5例是境外移入，當中有1名台灣女性5月17日從印度入境，當時採檢都是陰性，8/17因為出境需要自費採檢，結果確診，匡列接觸者12人。入境3個月陽性仍研判境外移入，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該案Ct值33.1，研判屬於後期陰陰陽陽階段，且入境時有咳嗽症狀，後續會再參考抗體檢驗情形。

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為6例本土及5例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

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指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為1名男性、4名女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國(案15996、案15998)、沙烏地阿拉伯(案15997)、印度(案15999)、法國(案16000)入境，入境日介於5月17日至8月15日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

其中案15999是本國籍40多歲女性，5/1從印度入境，入境與檢疫期滿採檢都是陰性，8/17因為出境需求自費採檢，今日確診，已匡列接觸者12人居家隔離。

入境3個月確診仍列境外，羅一鈞說明，該案Ct值33.1，病毒量較低，而在台期間都沒有症狀，後續會進行抗體檢驗；過去經驗，3~5個月內會有入境後沒有驗到，後續處於陰陰陽陽階段，該案可能是染疫無症狀，時陰時陽，會參考抗體檢驗情形離輕視否比較久遠的感染。針對該案指揮中心也會嘗試定序，但Ct33.1可能定不太出來，且數值高、病毒量低，對社區影響也少。

今天5案當中有3人接種過疫苗，2人疫苗接種情況調查中；羅一鈞說明，印度移入的案15999是7/23在台灣接種過一劑AZ，但推估5月就感染過，接種疫苗和感染比較沒有關連性。

至於另2例打過疫苗個案都不算完整接種，羅一鈞指出，案15996從美國境外移入20多歲本國籍男子，在7/1、7/22號接種過BNT疫苗，8/4入境，還沒有到14天，另案15998美國入境的聖克里斯多福及尼維斯籍30多歲女性，8/3接種過1劑嬌生，入境8/15也還沒有滿14天。