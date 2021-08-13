　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

撇孕妻搞外遇！他又讓小三懷孕嚇壞：做到一半有戴　正宮發現秒崩潰

▲懷孕（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人夫外遇，正宮氣炸怒告，判決結果出爐（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／屏東報導

屏東一名人夫趁著妻子懷孕時，在外大搞外遇，未料卻讓小三懷孕，他還緊張的向友人求助，「這次做到一半還有戴套，她現在逼我決定怎辦」，但終究紙包不住火，被妻子抓包，害小三因此挨告。判決結果近日出爐，正宮因無法提出證據證明小三破壞其家庭，法官判其敗訴。

正宮指控，丈夫在她懷孕期間結識小三，進而發展出婚外情，而丈夫更坦承已與小三發生多次性行為，讓她身心大受打擊。另外，小三也明知道其丈夫的已婚身分，卻仍持續與丈夫交往，嚴重侵害她的配偶權，因此憤而對小三提告求償。

不過，小三否認姦情，並辯稱自己不知道人夫的已婚身分，也沒有侵害到正宮的配偶權，請求法官駁回正宮之訴。

對此，法官在審理時，正宮提出丈夫與他人的對話紀錄為證，內容可見人夫向友人稱，「好像…要當爸了欸」，而友人反問人夫要如何處理，人夫則回，「「讓女生墮胎」、「她下個月都要陪她男友」、「以前天天睡她，希望她懷孕都沒有」、「這次做到一半還有戴套」，最後還向友人詢問，「她現在逼我決定怎辦？」另外，還有人夫向正宮坦承外遇的對話紀錄。

然而，小三否認人夫與友人討論的女子是她本人，且正宮也無法提出有利證據，最終判正宮敗訴。全案可上訴。

►最夯潔齒小物在這裡

ET快訊
快訊／今新增4本土！　境外移入大增14例
LIVE／已約好BNT交貨時程 　陳時中最新說明
綠委聯手反對「1千換5千」！他解讀蔡英文2態度：給蘇貞昌最後
明天七夕！「4星座」桃花運旺　有機會遇見真愛
「紅牌重雞」上國道逆向狂飆！　見車縫就鑽千人笑：快開單啦
麻古、CoCo買1送1！手搖飲「七夕限定優惠」懶人包
快訊／西南風加熱對流夾擊　13縣市大雨特報
康鈞尉有開房發票！旅館員工現身「非常怪」：這種客人不會留證據
女兒未婚產子！爸媽把孫丟垃圾車　一家3口下場出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

兒深夜輕生！心急爸火速載到醫院　下秒竟罵急診女醫生：妳很爛

謝宜真落水逾40hrs！二姊帶她最愛衣服　哽咽：快跑出來找我們

貨櫃車扯落電線　騎士秒遭勒頸！無人機車再撞路邊轎車

撇孕妻搞外遇！他又讓小三懷孕嚇壞：做到一半有戴　正宮發現秒崩潰

全國這縣市派遣打火最龜速！時間長達62.82秒　消防局說話了

未婚產子誆嘔吐物包一包！爸媽把孫當垃圾丟　一家3口下場出爐

員工從2米高車斗摔落亡　工作沒要求戴安全帽屬職災！老闆慘了

30秒捅死前男友！嫌他沒錢又勾勾纏　女煞神明前香爐焚血衣滅證

4歲童走失淚喊「我想要媽媽」　重逢片曝！母這句讓網友淚腺炸裂

口罩沒戴好+被客訴各扣薪500！清水服務區潛規則曝　勞工局說話了

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

兒深夜輕生！心急爸火速載到醫院　下秒竟罵急診女醫生：妳很爛

謝宜真落水逾40hrs！二姊帶她最愛衣服　哽咽：快跑出來找我們

貨櫃車扯落電線　騎士秒遭勒頸！無人機車再撞路邊轎車

撇孕妻搞外遇！他又讓小三懷孕嚇壞：做到一半有戴　正宮發現秒崩潰

全國這縣市派遣打火最龜速！時間長達62.82秒　消防局說話了

未婚產子誆嘔吐物包一包！爸媽把孫當垃圾丟　一家3口下場出爐

員工從2米高車斗摔落亡　工作沒要求戴安全帽屬職災！老闆慘了

30秒捅死前男友！嫌他沒錢又勾勾纏　女煞神明前香爐焚血衣滅證

4歲童走失淚喊「我想要媽媽」　重逢片曝！母這句讓網友淚腺炸裂

口罩沒戴好+被客訴各扣薪500！清水服務區潛規則曝　勞工局說話了

限量版只送不賣！金門「東奧in口罩」要來了　廠商曝可能取得方式

Honda NSX Type S「608匹」限量亮相　北美報價471.9萬元起

快訊／境外移入大增14例！今新增4本土、另增2死亡

為粉絲剪眉上短瀏海！ 謝金燕「來不及後悔」一看成果：還真呆

玉山盃／楊峻豪劈腿救球主播讚「軟Q」　還沒放棄蹲捕

小黃汪吃完飯「窩進燉雞碗公」安然入睡！　網笑翻：加點蔥薑蒜

台船承造首艘海關巡緝艇拚進度　在手訂單達843.6億元

為生活增添儀式感！夏季「小清新香水」盤點

他東奧成世界最快的男人　卻被質疑使用禁藥

緊擁汪入睡變窒息的愛！　她胸前現「扭曲狗臉」急喊冤：沒弄牠啦

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

社會熱門新聞

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

亂刀捅死追求者　男「倒臥土地公廟亡」

祝釩剛4度呼麻　再獲緩起訴

快訊／成大碩士男找到了！下午尋獲遺體

劉邦友血案「2坪警衛室」堆滿8死屍　靈異官邸現況曝光

不知道懷孕了...新莊狠母遺棄女嬰　5萬元交保

即／三寶迷路「導航叫我左轉」　騎士遭撞死

2歲幼女「卡起重機輪下」慘死！孕媽光腳狂奔求救

即／恐怖運將捅頸　醉客倒臥血泊險死

新北社區5確診！10酒店小姐頻進出…他：防疫破口

快訊／孕媽逆向自撞！搶救3天宣告不治

即／苗栗土地公廟「1男身中2刀」倒沙發！民眾嚇壞報警

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

郭婞淳爆「東奧尬見生理反應」！還瞞教練上場

越常做愛乳頭越黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面