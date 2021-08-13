撇孕妻搞外遇！他又讓小三懷孕嚇壞：做到一半有戴　正宮發現秒崩潰

▲人夫外遇，正宮氣炸怒告，判決結果出爐（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／屏東報導

屏東一名人夫趁著妻子懷孕時，在外大搞外遇，未料卻讓小三懷孕，他還緊張的向友人求助，「這次做到一半還有戴套，她現在逼我決定怎辦」，但終究紙包不住火，被妻子抓包，害小三因此挨告。判決結果近日出爐，正宮因無法提出證據證明小三破壞其家庭，法官判其敗訴。

正宮指控，丈夫在她懷孕期間結識小三，進而發展出婚外情，而丈夫更坦承已與小三發生多次性行為，讓她身心大受打擊。另外，小三也明知道其丈夫的已婚身分，卻仍持續與丈夫交往，嚴重侵害她的配偶權，因此憤而對小三提告求償。

不過，小三否認姦情，並辯稱自己不知道人夫的已婚身分，也沒有侵害到正宮的配偶權，請求法官駁回正宮之訴。

對此，法官在審理時，正宮提出丈夫與他人的對話紀錄為證，內容可見人夫向友人稱，「好像…要當爸了欸」，而友人反問人夫要如何處理，人夫則回，「「讓女生墮胎」、「她下個月都要陪她男友」、「以前天天睡她，希望她懷孕都沒有」、「這次做到一半還有戴套」，最後還向友人詢問，「她現在逼我決定怎辦？」另外，還有人夫向正宮坦承外遇的對話紀錄。

然而，小三否認人夫與友人討論的女子是她本人，且正宮也無法提出有利證據，最終判正宮敗訴。全案可上訴。