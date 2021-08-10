不夠還是要！莫德納鐵粉衝破400萬　最新意願登記數據曝光

▲疫情指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內AZ、莫德納庫存吃緊，特別莫德納依照採購量預估，能再接種的人數相對少，但是根據中央流行疫情指揮中心公布意願登記數據，單選莫德納的鐵粉人數還在上升，下午5點最新資料已經超過4百萬人。

即便莫德納疫苗庫存不足，陳時中強調，目前國內採購捐贈莫德納800多萬劑，估計可以接種400多萬人，已經有300萬人接種，未來能打第一劑還是相對少；雖然提高第一劑覆蓋率為首要目標，但第二劑要接種的數量還是會予以保留。

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根據疫苗平台最新統計，到今日下午5點為止全國意願登記完成總人數1339萬0,448人，其中單選莫德納達到400萬1,810人，不過佔比29.89%，比起昨天下午5點的29.94%略降。

兩劑間隔是否會延長，陳時中說，會依據進貨時間做安排，而相關間隔、最佳施打時刻，各有說法不同，還是讓更多人及時打第一劑，提高覆蓋率為首要目標，讓第二劑應該施打的，予以保留。

【補充說明】

8/5 14:00 意願登記 (截至8/10 17:00)

全國意願登記完成總人數：13,390,448人。(7/27 14:00 以後新增4,014,358人)

疫苗登記狀況：

AZ：1,063,581人，佔比7.95%

AZ、Moderna：7,267,014人，佔比54.27%

AZ、Moderna、高端：713,887人，佔比5.33%

AZ、高端：36,561人，佔比0.27%

Moderna：4,001,810人，佔比29.89%

Moderna、高端：124,867人，佔比0.93%

高端：182,262人，佔比1.36%

無(已打二劑新登記者)：466人，佔比0.00%（因人數太少，計算至小數點後四捨五入後所致）

意願登記高端疫苗總計：1,057,577人(7/27 14:00 以後新登記：641,010人）

打第1、2劑登記狀況：

意願登記打第1劑：6,881,651人

意願登記打第2劑：6,385,882人

其中已打2劑：122,915人