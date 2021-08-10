快訊／疫苗告急！高端500萬劑提前交貨　陳時中14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日為因應新冠疫情，下午2時由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜。國內目前掌握AZ、莫德納疫苗數量較少，陳時中昨也坦言「疫苗現在就告急」。國內第六輪接種國產疫苗高端將接力，預期8月下旬可打；高端表態，與政府簽訂的500萬劑預採合約，將趕在年底前提前交貨完畢，以紓解國內疫苗荒。

國內AZ與莫德納疫苗庫存量吃緊，根據指揮中心公布結果，第五輪共有48.7萬人完成預約，提供莫德納接種。指揮中心發言人莊人祥昨說明，目前疫苗庫存AZ疫苗剩39萬劑，莫德納疫苗63萬劑；預期還可補入立陶宛捐贈2萬劑AZ和最新自購莫德納9.9萬劑，不過等第五輪48.7萬人預約接種，加上開放專責醫院醫護3.3萬人混打莫德納，國內AZ、莫德納庫存將只剩下約61.9萬餘劑疫苗。

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國內將分別在8月底、9月中旬出現比較大量要接種AZ與莫德納疫苗第二劑的民眾，不過，眼看疫苗數量不足，陳時中也說明最新策略，「希望涵蓋率越高越好」，比起打第二劑，應該選擇讓更多人完成第一劑，整體對社會相對保護力比較強。