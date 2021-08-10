台灣藝術新秀吹「虎頭蜂酒」猝死　親弟爆內幕：他是被打死的

▲熱愛到處流浪、汲取創作養分的阿邦，今年3月帶著兩隻狗直驅花蓮縣西林村，駐點創作，沒想到卻命喪此地。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣藝術界創作新銳周建邦（阿邦，42歲）獲得花蓮縣政府標案，前往萬榮鄉西林村駐點創作，今年4月間與3名友人飲酒作樂後卻突然猝死，根據日前出爐的驗屍解剖報告，他的血液酒精濃度竟高達800多毫克，等同一口氣要乾掉1瓶58度的高粱酒；更詭異的是，家屬發現當晚有人拿出1瓶「虎頭蜂酒」後，阿邦經過40分鐘就沒了心跳，友人卻在隔天上午才報警，因此認定事有蹊蹺，已提告在場人士「過失致死」追真相！

緊鄰花蓮縣旅遊熱點「新光兆豐休閒農場」的萬榮鄉西林村，屬於原住民部落，山明水秀，民風純樸，如今卻發生離奇猝死命案。在此駐點創作藝術新秀周建邦，4月中被認定「喝酒喝到掛」，然而，他的弟弟（邦弟）出面指控，「我哥死的不明不白，當天跟他一起喝酒的3個人，從事情發生到現在，從未出面致意或致歉！」

據了解，3月19日阿邦開著自己創作的「藝術巴士」（福斯Ｔ４廂型車），帶著2條狗，從新北市住家直驅西林村，展開駐村日常。豈料，4月15日下午，家人竟接獲「阿邦死了！喝酒喝死的！」的噩耗，雖然無法置信，也只能強忍傷痛趕赴花蓮處理後事。此時距離阿邦被發現身亡的時間，已逾15個小時。

▲據友人說法，阿邦醉倒後被帶回安置於停在宿舍前方的藝術巴士後座，隔天上午9點多，同伴發現他已失去呼吸心跳。

邦弟轉述友人的說法表示，4月14日晚間，阿邦和另名藝術家及一對原住民父子，一同飲酒作樂，但中途一度發生口角鬥毆。最後阿邦醉到不省人事，被帶回安置於停在宿舍前方的藝術巴士後座，隔天上午9時多，同伴卻發現他全身冰冷沒有呼吸，嚇得趕緊報警。

而7月底驗屍報告出爐，判定阿邦的死因為「急性中毒性休克」，但仍無法化解家人心中的種種疑惑，他們已針對案發當時的3名在場人士，提出「過失致死」告訴，希望檢警徹查還給他們1個公道。

花蓮縣警局表示，目前已受理報案，將配合檢察官進行偵辦。

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▲藝術家阿邦被發現死在宿舍前方的藝術巴士後座，當時友人告知家屬「他是喝酒喝死的」。

處理後事期間，家人輾轉得知阿邦死前和友人喝酒，期間因為有人伸鹹豬手「偷桃」，導致口角、打架，本就對死因存疑的邦弟，不禁推測「難道哥哥是被打死的？」

阿邦4月中在花蓮不幸過世，北部家人們收到消息全匆匆趕往，但邦弟發現事情似乎不對勁，「籌備喪事期間，有人告訴我，他們一群人當晚喝酒時，曾發生爭執、打架，我懷疑哥哥難道是被打死的？」邦弟透露，據說當時有人2度偷摸別人的「雞雞」，雙方不僅起了爭執，還大打出手，伸出鹹豬手的人甚至被揍到下跪求饒，邦弟不清楚哥哥是否因此受到波及。

邦弟的懷疑絕非空穴來風，因為法醫進行相驗時，他也發現哥哥嘴角滲血，愈來愈覺得事有蹊蹺。由於法醫在遺體上沒有發現任何明顯外傷，加上阿邦正值壯年，遂建議家屬解剖釐清真正死因。

「苦苦等待驗屍報告的3個多月，我們全家度日如年，只希望哥哥不是含冤被打死！」邦弟說，7月底驗屍報告出爐，判定阿邦的死因為「急性中毒性休克」。

雖然驗屍報告釐清阿邦不是「被打死」，但家屬仍無法接受，「我哥哥酒量不錯，平常都會小酌。根據驗屍報告，他的血液酒精濃度高達8百多（毫克），這等於是一口氣『吹瓶』（直接嘴巴對著瓶口的喝法），乾了1整支58度的高粱酒，很離譜！」

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