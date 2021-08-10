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社會 社會焦點 保障人權

「樓鳳女神」就是她！老司機開群發車享免費砲　暗黑玩法曝光

「樂樂」不屬於任何應召站，但想上工時，就讓總機到群組PO出她的性交易訊息。（讀者提供）

▲「樂樂」不屬於任何應召站，但想上工時，就讓總機到群組PO出她的性交易訊息。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

為了避免「人與人的連結」造成防疫破口，不只所有暗藏春色的養生館、護膚店全面停業，警方也以史無前例的力道打擊「個人工作室」，由於透過臉書論壇找攬嫖客的管道，容易被警方「按圖索驥」，因此，應召站改變策略，大量成立群組，針對熟客不定期推出「新菜」，一位論壇版主透露，一個群組可以有500人，稍有規模的應召站同時經營10個群組，就有5千個顧客隨時接收訊息，警方哪抓得到！

在武漢肺炎疫情提高為三級警戒之前，多數的「個人工作室」「一樓一鳳」，幕後都有「總機」在幫她們宣傳、行銷，並聯絡尋芳客；而總機會在臉書論壇PO宣傳文字圖片，招攬嫖客，若有網友上鉤，「總機」會要求加入Line，要求加入好友「私訊」，接著，總機會裝成像是小姐本人，模擬其身份、語氣，傳文字訊息與尋芳客交流。

但其實，每個「總機」同時為好幾個「個人工作室」服務，每個工作人員，也隨時控制著好幾個Line的ID，可以視情況調度小姐，這些「總機」人員不見得要到固定地點上班，他只要拿著幾支手機，或一部筆記型電腦，隨時回應訊息，就可以媒介雙方。

疫情期間，透過臉書社團攬客的情色養生館、按摩院，都宣告停業，甚至在臉書PO文通知舊雨新知。（讀者提供）

▲疫情期間，透過臉書社團攬客的情色養生館、按摩院，都宣告停業，甚至在臉書PO文通知舊雨新知。

但這套透過臉書社團行銷，佐以通訊軟體私密聯絡的CALL客模式，已經被警方掌握，疫情期間，連派出所警員都流連臉書情色論壇，執行「網路巡邏」勤務，而且頗有斬獲，不少「個人工作室」被查獲，但很難抓到幕後媒介的業者。

為了生存，不少臉書的情色社團關閉，應召站轉入地下化，其招攬嫖客的方式，就是擴大經營LINE群組。過去嫖客透過臉書，與總機加為LINE好友，嫖客可以隨時透過此IP叫雞，近來業者則將累積的個資，搞成3、5百人的群組，每天公佈小姐訊息，貼一些情色訊息。

而這些業者成立的群組，似乎是情色界的「公共財」，單飛自營的個人工作室小姐，也可以透過該群組為自己宣傳攬客，但前提是，小姐也必須提供自己的客戶名單，與版主共享。

A餐、B餐、C餐就是性交易內容，識途老馬都懂。（讀者提供）

▲A餐、B餐、C餐就是性交易內容，識途老馬都懂。

一位情色論壇管理員「阿基」告訴本刊，有位他經常光顧的小姐「樂樂」（化名），從不隸屬任何應召站，她只與某位「總機」配合，讓對方抽成，疫情期間，總機無法到臉書社團攬客，於是加入許多群組，每當樂樂想「上工」，總機就視她自訂的上班時間貼出幾點到幾點，在哪個旅館「用餐」。

當然，用餐就是全套性交易，還訂出「A餐311」（3,000元，全套性服務，限1小時，做1次）「B餐4.51.52」(4,500，全套性交易加油壓按摩，限兩小時）「C餐52NS吃到飽」（5,000元、2小時，不限做愛次數）；而這些暗語，識途老馬都懂。

「個工」美眉在男女群推銷自己，有時候故意不露臉，除了怕隱私曝光，也保持神秘感。（讀者提供）

▲「個工」美眉在男女群推銷自己，有時候故意不露臉，除了怕隱私曝光，也保持神秘感。

因為疫情而躲入地下化的「色情LINE群組」，能夠迅速壯大，跟「版主群」密不可分，這些「老司機」從以前「魚茶版」論壇時代，就是意見領袖，他們自然擁有自己的「男群」粉絲，互相提供嫖妓訊息，而應召站業者為了拉攏這些「版主」，提供選妃特權、打炮折扣，甚至到指定摩鐵休息，可以免費或享有折扣，因此，他們的私人群組才會讓業者提供行銷訊息，可謂水幫魚、魚幫水。

資深情色論壇版主「阿基」透露，早年LINE群組還不發達時，臉書論壇有所謂「魚茶版」。「魚」就是不屬於任何應召站、兼差的援交女，「茶」則是職業應召女，「魚」出沒不定，不見得好約，也常常放鴿子，甚至「茶」會偽裝成「魚」，因此論壇管理員或資深「老司機」會提供買魚買茶的資訊，自然而然成為嫖客中的意見領袖。

進入LINE的群組時代，不少論壇管理員、版主，或意見領袖，有了自己的群組，甚至全台北中南各縣市的群組們，會成立「版主群」，只限高階管理員或擁有自己群組的「風月教頭」、帶路老司機。

阿基說，這些人都不是色情業者，也有正當職業，除了性好嫖妓之外，跟一般人無異，他們為何熱中經營情色群組？除了滿足於當小圈圈的意見領袖，因為他們擁有「帶風向」的影響力，更是成為應召站拉攏的對象。

【Line群組染黃2】應召站籠絡群組管理員　可優先選妃、打炮有折扣

▲「男女群」不只消費者、應召站業者也可以到群組裡張貼性交易廣告。（圖／鏡週刊提供）

而且，群組們有時會辦「網聚」，也只有他們有能力找來「女神級」的個人工作室美眉出來吃飯喝酒，自然成為許多群組的偶像，他們也會與美眉們有較親密的私下交情，而應召站會提供他們「優先選妃」、「試車」的特權，部分與應召站互動比較密切的群組，打炮還可以享有折扣，或者到指定的摩鐵，有免費或打折待遇，也因此，這些版主樂此不疲。

阿基說，彰化有個「女神級」的個工美眉，叫「天心」（化名），心情好才接客，想要一親芳澤的恩客，得排到三個月後，但若是群主，則可插隊，而代價就是，他的群組必須讓「女神」PO營業訊息。

因為疫情導致警方大力掃黃，LINE群組幾乎成為重要的賣淫行銷管道，於是這幾個月出現了北部紅牌「個工」南下淘金，或南部小姐北上「出差」，這些南北交流的活動，也是透過群組安排。

阿基說，色情群組最高階就是「版主群」，一般嫖客可以參加的，稱為「男群」，群組成員全部是男生，這類群組強調「純粹性」，禁止業者進來打廣告，只能嫖客互相推薦，如果你推薦的美眉服務好、顏值高，表兄弟們互相按讚，那就很有面子，若推薦不實，即使是群主，也會被罵！所以，群主不讓業者進來打不實廣告，就是為了維護自己的權威性。

而廣告最多的，就是「男女群」，這種群組，每個應召站都經營好幾個，個工美眉、業者、嫖客，都可以參加，也可以光明正大打廣告。而這種「男女群」有些是自發性的，由論壇版主發起，有些根本是應召站假裝老司機號召成立。

阿基說，從「魚茶版」進化到「男女群」，因為隱密性高，成效不錯，現在連養生館、按摩院的幹部也開始仿效，蒐羅消費過的客戶，要求加入群組，畢竟，在臉書論壇張貼廣告，太容易引鴿子（警察）上門查緝。


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