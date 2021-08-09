梅西哭了！離開21年老東家巴薩　坦言「沒準備好道別」

▲阿根廷球星梅西8日證實將離開效力21年的西甲勁旅巴塞隆納隊，整場記者會頻頻拭淚。（圖／路透，下同）

文／中央社巴塞隆納8日綜合外電報導

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）今天在記者會上壓抑著淚水，證實自己將離開西甲勁旅巴塞隆納隊（FC Barcelona，簡稱巴薩）這支他從13歲加入青訓營便效力至今的球隊。

法新社和路透社報導，梅西今天試圖平復自身情緒，邊拭淚邊接受現場起立致敬，花了一分多鐘才開始記者會。

34歲的梅西待在巴塞隆納隊長達21年，他一開口淚水就滑落雙頰。梅西表示：「我不知道自己講不講得出話來。這無疑是我職業生涯最艱難的一刻。」

梅西的妻子羅庫佐（Antonella Roccuzzo）和3個孩子坐在前排。梅西整場記者會都在用羅庫佐遞上的紙巾拭淚。

梅西是足壇超級巨星，6度贏得最高榮譽金球獎（Ballon d'Or）。他和巴薩的合約已在6月底到期，但球隊表示財務狀況無法負擔與梅西續約。梅西今天也承認，加入法甲巴黎聖傑曼隊（PSG）「是個可能性」。

身穿西裝的梅西試圖壓抑自己的情緒，他說：「今年，我跟我的家人原本確信會繼續待在這裡，待在這個家。這也是我們最想要的。」

「我仍然還沒接受現在離開巴薩、改變我的人生這個事實。我愛這支球隊。」

梅西去年因不滿巴薩在歐洲表現，曾想辦法要球隊放他自由，但最後仍留了下來。梅西共替巴薩拿過4座歐洲冠軍聯賽（European Champions League）冠軍。

梅西今天解釋道：「（去年）我確信知道自己想說什麼，但今年不一樣。」他強調自己偏好待在巴薩，而非思忖是否加入巴黎聖傑曼。

由於英超球隊曼城（Manchester City）不再提高價碼，巴黎聖傑曼目前顯然是僅存負擔的起梅西薪資的球隊，這使他現在看來很可能與昔日隊友巴西球星內馬爾（Neymar）在巴黎重聚。

梅西堅決否認自己要求提高薪資，相反地，他還接受減薪50%。

梅西表示：「我原本想再贏一座歐冠盃冠軍。」但他同時強調自己沒有任何遺憾，「我已盡了全力，我帶著好些頭銜結束在這裡的生涯」。

梅西也告訴記者，他希望自己終有一天會以某種身分回到巴薩。他說：「我希望自己能在某個時刻、以任何方式回來參與球隊，帶來一些東西協助球隊登上世界頂峰。」

This is the word of Leo #Messi: pic.twitter.com/k0btQ7k1py — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021

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