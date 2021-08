梅西哭了！離開21年老東家巴薩　坦言「沒準備好道別」

▲阿根廷球星梅西8日證實將離開效力21年的西甲勁旅巴塞隆納隊,整場記者會頻頻拭淚。(圖/路透,下同)

文/中央社巴塞隆納8日綜合外電報導

阿根廷球星梅西(Lionel Messi)今天在記者會上壓抑著淚水,證實自己將離開西甲勁旅巴塞隆納隊(FC Barcelona,簡稱巴薩)這支他從13歲加入青訓營便效力至今的球隊。

法新社和路透社報導,梅西今天試圖平復自身情緒,邊拭淚邊接受現場起立致敬,花了一分多鐘才開始記者會。

34歲的梅西待在巴塞隆納隊長達21年,他一開口淚水就滑落雙頰。梅西表示:「我不知道自己講不講得出話來。這無疑是我職業生涯最艱難的一刻。」

梅西的妻子羅庫佐(Antonella Roccuzzo)和3個孩子坐在前排。梅西整場記者會都在用羅庫佐遞上的紙巾拭淚。

梅西是足壇超級巨星,6度贏得最高榮譽金球獎(Ballon d'Or)。他和巴薩的合約已在6月底到期,但球隊表示財務狀況無法負擔與梅西續約。梅西今天也承認,加入法甲巴黎聖傑曼隊(PSG)「是個可能性」。

身穿西裝的梅西試圖壓抑自己的情緒,他說:「今年,我跟我的家人原本確信會繼續待在這裡,待在這個家。這也是我們最想要的。」

「我仍然還沒接受現在離開巴薩、改變我的人生這個事實。我愛這支球隊。」

梅西去年因不滿巴薩在歐洲表現,曾想辦法要球隊放他自由,但最後仍留了下來。梅西共替巴薩拿過4座歐洲冠軍聯賽(European Champions League)冠軍。

梅西今天解釋道:「(去年)我確信知道自己想說什麼,但今年不一樣。」他強調自己偏好待在巴薩,而非思忖是否加入巴黎聖傑曼。

由於英超球隊曼城(Manchester City)不再提高價碼,巴黎聖傑曼目前顯然是僅存負擔的起梅西薪資的球隊,這使他現在看來很可能與昔日隊友巴西球星內馬爾(Neymar)在巴黎重聚。

梅西堅決否認自己要求提高薪資,相反地,他還接受減薪50%。

梅西表示:「我原本想再贏一座歐冠盃冠軍。」但他同時強調自己沒有任何遺憾,「我已盡了全力,我帶著好些頭銜結束在這裡的生涯」。

梅西也告訴記者,他希望自己終有一天會以某種身分回到巴薩。他說:「我希望自己能在某個時刻、以任何方式回來參與球隊,帶來一些東西協助球隊登上世界頂峰。」

This is the word of Leo #Messi: pic.twitter.com/k0btQ7k1py