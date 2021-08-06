擁34公分「大鵰」！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座...死後要捐出

▲喬納因過人的下體，蟬聯20年世上最大陰莖寶座。（翻攝Jonah Falcon IG）

圖文／鏡週刊

美國一名男演員喬納（Jonah Falcon）身高僅175公分，卻已蟬聯了20年史上最大陰莖寶座，因擁有一根超過13.5英寸（約34.4公分）的「大鵰」，常四處受邀巡迴演講，傳授性學給房事不順的夫妻，儘管已是電視名人，他透露過去常因巨大的陰莖飽受煩惱，試鏡時因過大的下體屢被拒絕，更曾在搭飛機時，遭海關懷疑褲襠藏有凶器，透露擁有雄偉的下體，並不如一般人想像的美好。

據外媒報導，現年50歲的喬納出生於紐約布魯克林，童年在寄宿學校時，便發現自己的下體天賦異稟，他因參與1999年由HBO製作，研究全球男性陰莖的紀錄片《Private Dicks：Men Exposed》時，公布過人的下體而聲名大噪，成為另類的電視名人，長年受邀至各地演講，分享房事祕辛並傳授性愛技巧，美國《滾石雜誌》曾撰文介紹他雄偉的下體，他也曾登上《每日秀》（The Daily Show with Trevor Noah）節目，自豪：「我的陰莖光憑包皮的長度，便足以包裹住一個門把。」

▲現居紐約的喬納，是另類的電視名人。（翻攝Jonah Falcon IG）

他在過去受訪時，笑稱自己的下體純粹是「天賦」，也透露常年為他帶來諸多不便，每當在公眾場合勃起時，常令他無地自容，以及在試鏡時，因巨大的下盤屢被導演拒絕，更曾在搭飛機時，海關透過X光懷疑他的褲襠藏有凶器，經搜身鬧出烏龍一場；他也坦承長年有色情影片業者，捧著巨款邀請他下海，但至今都被他回絕。

喬納在受訪時說：「我不需要豪車或槍枝耍狠，這就是擁有一根巨大陰莖的好處，即便我全身穿成粉紅色，依然是這世上最有男子氣概的人。」他年輕時沉迷濫交，坦承因自己的名氣，吸引許多人「躍躍欲試」，曾與眾多好萊塢女星發生過性關係，其中甚至有多位奧斯卡獎得主，但基於道德原則，他未透露任何人的姓名。

▲喬納曾坦承年輕時沉迷濫交。（翻攝Jonah Falcon IG）

曾發下豪語死後要捐出陰莖，作為學術研究的喬納，在參與了《黑道家族》（The Sopranos）和《慾望城市》（Sex and the City）等影集演出後，目前仍在積極發展自己的演員事業，他常被全球男粉絲提問，如何訓練性愛技巧及增加魅力，對此喬納直言：「比起一根巨大的陰莖，良好的個性和健康的體態，才對男人比較重要。」



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