跨性別網紅長期亂倫失智老母！8分鐘錄音曝變態細節：從1個吻開始

▲錢德勒被依亂倫罪起訴。(圖/翻攝自推特)



記者崔子柔/綜合報導

美國39歲跨性別網紅錢德勒(Christian Weston Chandler)在YouTube上有近5萬粉絲,他最近因涉嫌長期性侵79歲的失智母親遭警方逮捕,並依亂倫重罪起訴,將面臨最高12年有期徒刑。

根據《紐約郵報》報導,錢德勒住在維吉尼亞州拉克斯維爾(Ruckersville),平時以「Chris Chan」為名拍攝影片、創作漫畫。上(7)月30日一段8分鐘的錄音檔出現在網路論壇上,內容疑似為錢德勒向一名女性自爆一直以來和母親亂倫的細節。

