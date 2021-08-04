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連28K的工作都找不到！怎麼辦？你可能有「10大黑歷史」

▲妹子,上班族,OL（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲為什麼一直找不到工作？104人力銀行發布最統計數據，可能因為這「10大黑歷史」。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者潘姿吟／綜合報導

本土疫情趨緩，企業已陸續恢復徵才。104人力銀行發布最統計數據呈現，8月初線上登錄的工作量達到76.1萬個，相較於7月初的谷底72萬個，已出現止跌回升趨勢。雖然工作機會漸增，仍有求職者出現心虛的狀態影響求職自信，為此，104玩數據彙集會員意見統計「自認最雷10大求職經歷」，前3名為：每份工作都不到3 個月、違法犯罪紀錄、講不出豐功偉業。

104人力銀行公共事務部表示，8月初線上工作數76.1萬個，相比7月初谷底的72萬個、6月初有76.1萬個、5月初約85.2萬個。

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不過，求才數量雖然增加，但很多求職者因為「黑歷史」造成求職的心理障礙，例如：「大學『延畢』或『退學』，找工作會被歧視嗎？」「每一份工作都不到3個月！不確定是不是要放在履歷上？」「與前公司不歡而散，很怕被問離開原因。」或是「大學念冷門的哲學系，如何在這個社會生存？」

▼104人力銀行的分析，求職者最擔心的前10大黑經歷，多集中於過去工作經歷的磨擦與空洞。（圖／104玩數據提供）

▲▼104玩數據彙集會員意見統計「自認最雷10大求職經歷」。（圖／104玩數據提供）

根據104人力銀行的分析，求職者最擔心的前10大黑經歷，多集中於過去工作經歷的磨擦與空洞，其次是個人有犯罪紀錄、以及財務信用過度擴張，至於新鮮人最擔心的延畢、學分被當、以及退學等問題，反而排在10名之外，並非重要關鍵。

此外，求職者普遍認為，過去工作不穩定或工作沒有特殊表現，最可能影響求職是否順利，前10名中，大約有5成與過去工作相關，例如，每份工作都不到3個月、以37.7%的比率高居第一；無法提出過去實績佔27.6%、高居第3名；與前公司不歡而散也有26.9%，另還有被資遣佔13.8%、失業超過3個月佔21.0%等。

該份調查為104玩數據於7月10日到17日，針對求職會員所進行的網路問卷「自認最扣分十大求職經歷」，有效樣本1,716筆，在95%的信心水準下，誤差為正負2.37%。

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