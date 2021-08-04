無良公司逼女員工離職！12萬賠償金「全換硬幣」：妳自己數吧

▲公司賠償款給了兩筐硬幣。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

瀋陽一餐廳女員工曉天（化名）日前在工作中受傷，無奈被公司逼迫離職，氣憤將公司告上法庭。對此，法院終審判決，公司賠償各項費用28700元人民幣（約新台幣123552元）。萬萬沒想到，這家公司準備的賠償款是兩筐硬幣，還讓她自己數。

曉天回憶，她於2019年9月加入沈陽七悅餐廳，2020年8月上班時食指被切片機割破，在醫院縫了4針。受傷後，曉天無法繼續工作，所以不得不在家休假。

直到當年9月10日，餐廳說曉天休假時間太長，認為曉天利用休假的機會偷懶，暗示對方主動離職。曉天離職後，起訴七悅酒家，索賠4.6萬元。

之後，法院審理後判決，公司未履行相應義務，未為員工繳納醫療保險，員工入職後未簽訂勞動合約，需要支付2.87萬元。本案判決後，餐廳提出上訴，但被法院駁回。

今年7月，判決生效。曉天問及賠償事宜，餐館老板回應公司帳戶不能用，也沒有辦法轉帳。於是，曉天來到餐廳領現金，卻被告知硬幣就是公司准備的補償金，而且還要自己數數目對不對。

曉天了解情況後立即報了警，「我已經到法院申請了強制執行，我是收錢方，我沒有義務去數這個錢，我只要正好的，她要是不數，我也不會數，我就不拿走了。」

目前，警方已經介入協調中。