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抓到男友與小三嘿咻　怒拍情敵裸照散布分享正宮GG了

台南地院判處抓姦在床，拍攝情敵裸照的T女8月徒刑。（本刊資料照）

▲台南地院判處抓姦在床，拍攝情敵裸照的T女8月徒刑。（圖／CTWANT提供）

圖、文／鏡週刊

越南籍的T姓女子，去年1月18日深夜，突然前往台籍李姓男友住處，卻撞見男友正與一名Y姓女子「嘿咻」，她一怒之下，拿起手機「蒐證」，拍下Y女裸照，以及被抓姦的狼狽模樣，事後還PO到臉書社群，Y女提告，台南地院判刑8個月，且因被告未與Y女達成和解，法官不予緩刑，但可易科罰金。

判決書指出，來自越南的T女，結識台籍李姓男友，2020年1月18日晚間，李男帶著新歡、Y姓女子到他租賃的貨櫃屋翻雲覆雨，他沒想到T女有鑰匙，當兩人正在「嘿咻」的時候，T女突然開門進入，撞見2人的活春宮。

正宮怒不可遏，當下反應是拿起手機拍攝Y女赤裸著身體，一臉狼狽的照片，事後，T女猶不解恨，竟然將情敵的裸照PO在對方也有加入的臉書社群裡，不少認識她的人，都看見裸照，也知道Y女被抓姦在床，她既羞又怒，憤而報警偵辦T女強拍裸照與散布不雅照片等觸法行為。

庭訊時，T女辯稱，她因為一時氣昏頭，才做出拍照行為，而且拍攝Y女照片，也不是為了販賣牟利，事後感到後悔，已經來不及，希望庭上判緩刑，給予自新機會。

案經台南地院，依「無故拍攝他人裸照罪」判刑3個月、「散布他人裸照罪」判刑6個月，合併執行8個月徒刑；但因為T女聲稱收入不高，無力支付和解金額，也沒有獲得Y女原諒，法官認為，她對被人身心造成極為嚴重的傷害，因此不准緩刑，但可以易科罰金。


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