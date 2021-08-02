開放內用仍整間空蕩蕩！老店寧「繼續限外帶」　網曝店家真實心聲

▲義享時尚廣場美食街內用開放首日。（圖／記者吳世龍攝）



記者黃可昀／綜合報導

疫情警戒已降為二級，雙北首長柯文哲、侯友宜宣布將「同步開放餐飲內用」，相關細節會在今天下午的記者會說明。其他縣市上周就已經開始內用，有網友發現，「依我個人的觀察，倒掉或不開的不討論，有開放內用的老店，大概十間只有一間有開放內用」，讓他很好奇，是否現在店家已經習慣外帶模式，即使開放內用也不想做呢？

原PO在PTT問卦，「就算開放內用是不是很多店覺得沒必要？」許多老店本來有內用，疫情爆發後改成外帶形式，結果現在開放內用了，這些老店仍持續只做外帶，「KFC、麥當勞通通沒開放，一堆拉麵店、簡餐店也沒開放，就算有開放的，比方三商巧福，隔板隔好隔滿，內用的人數也少得可憐。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲很多店家跟客人仍維持外帶模式。（示意圖／記者吳杰澄攝）



原PO還發現一個奇怪現象，有些店家明明有擺出桌椅，但店裡根本沒半個客人，讓人搞不清楚究竟有沒有開放內用，各連鎖餐廳、超商開放內用的規定也不一樣，把他搞得霧煞煞，不禁好奇店家對於「開放內用」的態度是不是很消極，反而覺得只做外帶一樣可以賺錢，還能省掉人事費用與開店成本，「大家覺得，何時才能回到三個月前，完全不用去想一間店有沒有開放內用的時光呢？」

網友點出，現在還是很多店家不敢開放內用，原因包括規定複雜、加裝隔板太麻煩、請店員回來又增加人事成本、疫情尚未平息不敢開放，「做外帶一樣賺很大，幹嘛開放內用，清潔麻煩」、「真的，還省清潔跟冷氣費」、「是內用規定太難做」、「內用還要做隔板有點麻煩」、「感覺狀況兩極，有的外送更賺，有的搞到收掉」、「內用一有確診者來過就要關店消毒一兩天，那何必開放內用呢？」