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疫苗意願登記逼近千萬人「4萬人打完兩劑也登記？」　莊人祥曝原因

▲▼莫德納疫苗空瓶及盒裝，盒裝上印有接種使用期限，另外還有衛福部食藥署藥物檢查證。（圖／記者呂佳賢攝）

▲莫德納疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日晚間公布最新疫苗平台登記數據，發現有4.1萬人是完成兩劑接種仍然在平台上留有登記資料。指揮中心發言人莊人祥解釋，這些人可能是這段期間透過不同管道完成第二劑疫苗接種，連他自己也是完成兩劑仍然有登記的一人；他強調，意願登記是寬鬆的，但是否符合預約資格、發送簡訊，最後都會經過嚴格的審核。

指揮中心27日重啟疫苗意願登記預約平台，到29日下午5點總計有989萬人完成登記，其中有238萬人是重啟後登記，目前最多人仍是同時選擇AZ與莫德納，有475萬6,494人，佔比48.09%，其次是獨鐘莫德納的386萬7,677人，佔比39.11%，至於本次新增的高端，包含複選與單選，總計有72萬人願意打，當中非高端不打的人有12萬8497人，佔比1.30%。

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指揮中心今日也公布登記者的接種情況，當中準備打第1劑的有689萬3,769人，打第2劑的有295萬5,550人，值得注意的是，竟然有4萬1,093人是完成兩劑接種仍然在登記平台上。

莊人祥表示，目前預約平台開放給大家登記，只要有意願者都可以上去，目前總人數是還沒有預約登記完成者持續累加。但「能夠登記意願不等於能夠預約接種」，莊人祥說，這段期間可能有些人透過其它自行預約等管道，完成第二劑的疫苗接種，就連他自己也是，不過這些人最後結算時就會經過嚴格審查，不符資格就會予以剔除，不會發送預約簡訊。

意願登記 (截至7/29 17:00)

全國意願登記完成總人數：9,890,412人。(7/27 14:00 以後新增2,383,051人)
疫苗登記狀況：
AZ：545,769人，佔比5.52%
AZ、Moderna：4,756,494人，佔比48.09%
AZ、Moderna、高端：472,937人，佔比4.78%
AZ、高端：23,017人，佔比0.23%
Moderna：3,867,677人，佔比39.11%
Moderna、高端：96,021人，佔比0.97%
高端：128,497人，佔比1.30%

意願登記高端疫苗總計：720,472人(7/27 14:00 以後新登記：417,726人）


全國意願登記完成總人數：9,890,412人。
打第1劑：6,893,769人
打第2劑：2,955,550人
已打2劑：41,093人

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