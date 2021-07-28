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偷吃「小模級」AZ業務　名醫毆妻逼離婚！小三起底竟已婚

南台灣心臟科林姓名醫遭指控與AZ疫苗公司的火辣劉姓女業務發展婚外情，均已婚的兩人還被拍到躲在醫院樹叢間熱情擁吻。（圖／讀者提供）

▲南台灣心臟科林姓名醫遭指控與AZ疫苗公司的火辣劉姓女業務發展婚外情，均已婚的兩人還被拍到躲在醫院樹叢間熱情擁吻。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

南台灣心臟血管內科名醫林醫師（林男，45歲）是醫界的明日之星，卻遭髮妻指控，為了想和已婚未滿周年的AZ女業務「在一起」，不但家暴老婆、離家出走、斷絕生活費，想藉此換取簽字離婚，而帶著3名子女過活的林妻即使窮到求助食物銀行仍不屈服，並憤而揭露林男與小三的鹹濕對話，提告求償，用司法討公道。

林妻口中的負心漢老公林男是南台灣心臟內科的明日之星，林男是心臟權威、長庚名醫吳炯仁的真傳子弟，擅長高難度的複雜性冠狀動脈介入性心導管，原本也在高雄長庚任職，去年底才被高薪禮聘到屏東，已婚17年的他育有3名子女，原本前途一片看好。

沒想到林男竟瞞妻偷吃AZ藥商（台灣阿斯特捷利康公司）劉姓已婚女業務（劉女），還為了要扶正小三，用盡各種手段相要逼老婆和他離婚。

林男就此離家後就斷了聯繫，電話不接、訊息已讀不回，但是為了逼迫她離婚，仍會偶爾返家藉暴力施壓。從去年3月至6月，林男一共對林妻家暴5次，林妻控訴，有次林男當著兒女的面將她推倒在地，導致腦震盪。

林醫師與妻子育有3名子女，原本一家甜甜蜜蜜，如今林醫師卻成為孩子眼中最熟悉的陌生人。（圖／讀者提供）

▲林醫師與妻子育有3名子女，原本一家甜甜蜜蜜，如今林醫師卻成為孩子眼中最熟悉的陌生人。

林男不僅對林妻動粗，也不給因為要照顧小孩而中斷職場的妻子家用，林妻淚訴，由於工作已中斷多年、還要輪班，但考慮目前13歲、9歲、6歲的三個孩子恐因沒人照顧而作罷，沒想到向林男要求生活費，卻遭林反嗆「一天200元，餓不死你！」要不就是只會跳針用「我沒錢」敷衍，即使憤怒也拿他沒有辦法，為了孩子要活下去，只能宛如「乞討」般，追著他給予生活費。

面對妻子指控，林醫師全盤否認，並指出，他在法庭上簽署一個月五萬元的扶養費，也已經透過法院強制執行從薪水中扣款，這並不是一筆小數字，自己只想好好過日子、用心賺錢養家，並沒有不負責任，但對方只是等著「詐」扶養費，妻子所言全都是單方面的說法，目前他已經透過律師進行離婚訴訟中，細節就不再多做說明。至於林醫師是否為了劉女而以家暴逼妻離婚？他則說那是他的事，不願加以回應。

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南台灣心臟科林姓名醫遭指控與AZ疫苗公司的劉姓女業務發展婚外情，甚至為了離婚對妻子多次施暴。（圖／讀者提供）

▲南台灣心臟科林姓名醫遭指控與AZ疫苗公司的劉姓女業務發展婚外情，甚至為了離婚對妻子多次施暴。

南部心臟名醫林醫師（林男）原本有妻子一路扶持、家庭美滿，沒想到碰上擁有「小模級」外貌的AZ藥商劉姓女業，卻暈了船，2人不僅曾於長庚的宿舍幽會，林甚至幫貼心買咖啡和早餐，直到一根殘留在地上的長髮絲引爆婚姻危機。

本刊調查，劉女今年36歲，長相甜美、皮膚白皙、身材纖細，頗具小模美感，在轉任到AZ之前待過新加坡商美納里尼醫藥公司，一攬高屏兩地的藥品業務，年薪破百萬，南部醫界無人不知這號人物，可以說是標準的「白富美」，2019年2月與電視台導播男友登記結婚，諷刺的是，兩人結婚還未滿周年，她就與相差9歲的林男傳出曖昧。

林妻說，「二0一九年九月初，我全身尋麻疹，皮膚嚴重脫皮，到長庚皮膚科看診，順便到先生的宿舍休息。」沒想到早已剪成短髮多年的她竟發現一根殘留在地板上的長髮絲，心中冒出許多問號，但因不願破壞夫妻間的信任感，選擇睜一眼閉一眼，但老公的異樣表現仍讓她深感不安。 

林醫師被拍到與劉女躲在醫院樹叢間幽會，兩人多次擁吻，還不斷撫摸對方背部，行為相當親密。（圖／讀者提供）

▲林醫師被拍到與劉女躲在醫院樹叢間幽會，兩人多次擁吻，還不斷撫摸對方背部，行為相當親密。 

因為原本不愛運動的林男突然開始早起運動，以維持體態，每天出門都會帶上兩杯咖啡，幫別人準備早餐。而半年後林男果然主動開口要求離婚，也向她坦承自己與劉女在高雄長庚時因工作接觸產生情愫，且宿舍那根頭髮就是劉女的。

面對妻子指控，林醫師全盤否認，並指出，他在法庭上簽署一個月五萬元的扶養費，也已經透過法院強制執行從薪水中扣款，這並不是一筆小數字，自己只想好好過日子、用心賺錢養家，並沒有不負責任，但對方只是等著「詐」扶養費，妻子所言全都是單方面的說法，目前他已經透過律師進行離婚訴訟中，細節就不再多做說明。至於林醫師是否為了劉女而以家暴逼妻離婚？他則說那是他的事，不願加以回應。

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