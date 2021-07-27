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郭婞淳強到令人絕望！他喊「女神是來刷紀錄」　眾人驚呼：大魔王

▲▼郭婞淳。（圖／路透）

▲郭婞淳。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

東京奧運我國「舉重女神」郭婞淳今於女子59公斤量級壓軸登場，開把設定100公斤是A組9名選手中最重，第1次試舉輕輕鬆鬆，直接衝上排名第1，第2次試舉103公斤成功，但經改判為失敗，第3次試舉103公斤突破奧運紀錄，成為新任奧運紀錄保持人，網友拍手驚呼「女神是來刷紀錄」。

原PO在PTT發文，剛剛在收看東京奧運LIVE時，被郭婞淳的強嚇到，一查抓舉開拔重量，發現大家都舉到第三輪，但都還沒換輪到郭婞淳，挺舉也是一樣，郭婞淳挺舉一開始就直接130公斤，遠高於第二高的120公斤，「郭的強是不是真的讓人有種絕望感？你們都是來爭第二，我是來刷紀錄的」，期盼她能繼續突破自我，為我國再創佳績。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友驚呼，郭婞淳強到令人絕望。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友們驚呼「真的超強」，「她超出其他選手太多了，只看她能舉多重而已」、「跟昨天團體射箭一樣」、「好爽，台灣有這種外貌實力兼具的明星」、「她是神一般的存在」、「直接當大魔王，最後一個出來，太猛了」、「前面的人情何以堪」、「看她舉重真的超快樂，超穩」。

據了解，目前郭婞淳是女子59公斤級抓舉（110公斤）、挺舉（140公斤）與總和（247公斤）的世界紀錄保持人，其中抓舉和總和兩項紀錄是在今年4月亞錦賽所締造。

過去抓舉一直是郭婞淳比較弱的項目，今年冬訓加強特訓，利用箱上抓舉強化爆發力，在先前4月的亞錦賽驗收看到良好的成果，今天在東奧賽場上，繼續創下歷史紀錄。

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