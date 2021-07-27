快訊／新莊爆2確診　1人被父母感染、1例感染源不明

▲新北防疫0727。（圖／新北市府提供）



記者黃巈禾／新北報導

中央流行疫情指揮中心27日公布國內新增17例新冠肺炎病例，分別為16例本土及1例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。個案分布以桃園市6例為多，其次為台北市5例、新北市4例、新竹縣1例。針對新北4例，新北市長侯友宜27日在防疫記者會說明感染源，新莊其中有1例感染源不明，1例被父母傳染。

新北4例當中，三重2例，新莊2例。侯友宜指出，新莊2例還在疫調當中，但分屬不同案件，確診者的爸爸跟媽媽5月23日就確診了，還被居家隔離但當時沒有做PCR，解隔前的篩檢，到7月26日準備上班的時候，7月25日到輔大醫院做職場的篩檢，篩檢出來的Ct值是32.49，根據整個研判跟分析，感染源是來自5月份爸爸媽媽居家隔離過程當中陰轉陽，解隔以後造成的，感染源明確。

而新莊另一例，侯友宜說明，一名男性Ct值38.6，陪太太去產檢，到醫院裡面做PCR，Ct值38.6，全家也都做PCR採檢，都是陰性，至於先生感染源從何而來，應該是有一段期間了，感染源會釐清。

至於三重2例，侯友宜指出，是因為一名女性的婆婆陪著她先生要到診所去就醫，篩檢出來是陽性，陽性的婆婆傳給媳婦，所以三重這兩人是家戶傳染，目前這位婆婆在疫調當中，希望快速釐清婆婆的感染源從而何來。