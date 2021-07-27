高空驚見UFO陪飛！ 4光點變換陣型影片曝　網：是住在大氣層的生物

記者葉睿涵／編譯

德國一名乘客在去年12月8日搭飛機時，意外發現一個不明飛行物與飛機並飛了7分鐘之久。飛行期間，這個不明飛行物體還會變換形狀，因此他趕快掏出手機將畫面拍下。影片曝光後在網路吸引了不少網友熱議，甚至有人認為那是住在大氣層中的生物。

據《每日星報》報導，這位名為三浦多利亞（Lorenzo Sampdoria）的乘客，當時正身處美國新墨西哥3萬英尺的高空中，然而他卻透過飛機的窗戶，見到了一個散發著黃白光芒的不明飛行物體，與他搭乘的飛機並飛。

這個不明飛行物體由4至5個光點組成，在並飛的7分鐘之內，它的飛行高度忽高忽低，還不時變換自身的形狀，有時是4個光點並列成一個長條狀，有時又聚集在一起形成一個Y字形。不明飛行物體始終和飛機保持一定的距離，卻一直維持在同一條航線上。

▲一名德國乘客在3萬英尺的高空上驚見UFO與飛機並飛。（圖／翻攝自YouTube／Disclose Screen The Grimreefar）

備感驚訝的三浦多利亞趕快拿出手機，透過窗戶將這個「神秘飛船」拍下上傳網路。YouTube頻道「Disclose Screen The Grimreefar」在轉發影片時指出，人們可能會將這個不明飛行物體視為UFO，「但我更傾向於認為那是一種生物，或是住在大氣層中的等離子（plasma）生物」。

影片也被分享到不明飛行物體愛好者的群組「UFO Reddit」，有網友認為，「這看起來像是超越了維度的界限，影片中的不明飛行物體可能與我們所在的3D空間發生了互動，所以我們才能看到它」，但也有網友認為，那只是粘附在飛機窗戶上的一個小印記，根本不是UFO。

還有網友分析，影片中出現的畫面與光学有關，「我認為這可能是鏡頭放大了飛機窗戶外的一顆大水滴」、「這看起來很像是光的折射導致的，應該不是UFO」。

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