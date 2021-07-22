19歲噁男強上母馬「人獸交」！變態行徑全都錄…飼主：他很熟練

▲美國一名男子闖進馬術中心，並性侵一匹母馬。（圖／示意圖／圖庫pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

不是這樣搞的！位於美國麻州的特納山馬術中心（Turner Hill Equestrian Centre）上周發生一起人獸交事件，一名19歲男子在當地時間15日凌晨闖入馬術中心性侵一匹母馬，事後還拔掉附近的攝影機鏡頭，所幸過程還是被另一台角落的攝影機拍下，整個案情才被揭發。目前這名男子已自行向當地警方自首。

綜合外媒報導，馬術中心老闆斯瓦爾（Hillary Swarr）表示，她在15日凌晨4點30分左右收到安全系統的警報，結果就在攝影機中看到一名男子在馬廄中性侵一匹母馬，推測這名男子對馬術中心相當熟悉，才有辦法迅速拔掉附近的攝影機鏡頭，並在其他人抵達前逃離現場。

▲嫌犯性侵母馬的過程全被角落的監視器拍下。（圖／翻攝自推特）

報導指出，男子先是熟練的將馬匹固定在飼料附近，再開始進行侵犯，疑似相當熟悉馬匹。為此，斯瓦爾也安裝了全新的安全系統，避免類似事件再次發生，「看到有人走進自己的家，讓我覺得被侵犯了，也感到很害怕，好在我們有在馬匹身上採集到DNA，馬匹也沒有受傷。」

當地警方指出，男子在20日已向警方自首，並以「與動物發生性接觸」、「虐待動物」以及「夜間闖入並意圖犯下重罪」等罪名遭到起訴，且不得保釋，聽證會將在23日舉行。警方也感謝居民挺身而出，提供有利證據，以確定這名男子就是性侵馬匹的嫌疑人。

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