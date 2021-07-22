快訊／首例Delta死亡！　屏東果農妻搶救24天不治

▲枋山、枋寮染疫關係圖。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

感染印度Delta病毒株的枋寮果農夫婦案號「14734」、「14816」，根據中央指揮中心後來疫調結果，發現白牌車乘客夫妻和果農夫妻於6月16早上同時都到醫院就診，同一候診區，兩者重疊時間有17分鐘，疑因此被感染；而「14816」於6月28日確診後送醫治療，經24天搶救，於21日不治，成為第一位感染Delta病毒株死亡的個案。

祕魯返台嬤孫6月14日確診感染新冠肺炎，並經中央疫情流行指揮中心昆陽實驗室做基因定序，證實感染印度Delta病毒株。

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6月23日案「14298」枋山白牌計程車司機確診，也是感染印度Delta病毒株，造成枋山13人群聚感染，枋寮果農夫婦兩人感染，先後共15人染疫，後來又增2確診者。

經中央流行疫情指揮中心證實有17人感染印度Delta病毒株，包含秘魯嬤孫「13332」、「13333」及司機「14298」、司機妻子「14595」、外籍看護「14594」、泡茶友人「14412」、共餐友人「14410」、乘客「14409」和其同居友人「14407」、同居友孫子「14408」，及枋寮果農夫婦「14734」、「14816」及其他確診者。

屏東縣衛生局當時疫調指出，枋寮果農與枋山確診者都曾到過枋寮醫院，並同在開放的候診間，研判可能因此感染。杉寮醫院因此被迫停止急門診，是否因此接觸感染，或是有其他感染途徑尚在釐清，枋寮醫院暫停急門診，進行醫護、員工等相關人員快篩，PCR全部陰性，於14日恢復營運。

而果農的妻子確診後進入負壓隔離病房治療，不幸不治，成為第一位感染Deita病毒死亡個案。

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