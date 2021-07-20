戴資穎住3星飯店　網友312字「時中體」酸：世界怎跟得上台灣

記者黃翊婷／綜合報導

東京奧運中華代表團選手坐經濟艙、下榻評價只有3.3星的飯店，掀起各界熱議。有網友在PTT八卦板模仿中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，以先前「詢問疫苗價格有點居心叵測」的事件發揮，調侃那些一直詢問選手住宿房價的人都是居心叵測，意外獲得許多網友佩服、讚賞。

▲戴資穎PO文表示已經平安抵達下榻飯店。（圖／翻攝戴資穎IG）

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我國東奧選手19日從松山機場搭包機前往日本，世界球后戴資穎在IG上發限動表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，進而曝光選手全坐經濟艙、長官及總教練坐商務艙的事。雖然教育部長潘文忠與體育署長張少熙19日晚間7點半臨時召開記者會，表示是因為防疫考量才讓選手搭經濟艙，但難平眾怒。

▲網友PO文調侃東奧國手下榻飯店評價不高的爭議。（圖／翻攝自PTT，下同）

由於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日曾針對疫苗價格問題表示，現在問價格或要求公布價格的，「我都講這有點居心叵測」。PTT有網友模仿陳時中的口吻，以「時中體」調侃東奧國手下榻評價只有3.3星飯店一事，例如「很多境外勢力一直在詢問價格，但由於這些選手住宿都是國際合約，基於保密原則房價都不公開的，我認為那些一直在詢價的人都是居心叵測」、「如果日方要協助找飯店的話也請盡早，晚了我們也不要了，是免費的話最好」、「當然我在這邊也有送一句話給我們世界球后，『世界怎麼跟得上台灣』」。

這篇文章全文312字，字字模仿到位，讓其他網友看了忍不住留言大讚佩服，「很時中體的好文啊」、「時中體誕生了」、「本篇有下午2點臨場感」、「你下午2點固定開會齁」、「你部長系？」、「這篇文怎麼有聲音？」、「笑死，太猛」、「 一氣呵成太神了吧」。

不過，對於讓「世界球后」戴資穎住評價不高的飯店一事，隨代表團前往東京的體育署競技組長藍坤田回應，主要以選手健康安全為第一考量，此飯店是目前離羽球競賽場館最近的一間，經考察審慎評估後，適合做為羽球代表隊下榻地點。

▼其他網友留言大讚原PO的「時中體」很厲害。