快訊／國家隊選手「搭經濟艙」出征東奧！蘇貞昌震怒回應

記者柯振中／綜合報導

國家隊選手出征東奧，卻只能搭乘經濟艙，引起民眾憤怒。對此，行政院長蘇貞昌表示，奧運的主角是選手，並非陪同的官員，目前所有團員都在幫忙，等奧運結束，會請教育局提出檢討報告，並追究責任。

蘇貞昌說明，奧運的主角是選手，並非陪同的官員，乘坐包機是為了讓選手得到更好的照顧、協助，如今卻有相關行政人員搭乘商務艙，選手卻在經濟艙。

蘇貞昌提到，這件事思慮顯有不週，「我要向所有奧運代表團選手致歉。」他也已經致電戴資穎，親自道歉，也請體育署向運動員家屬表達歉意，「我也要求教育部潘文忠部長確實督導體育署，全力照顧所有國手的需求，讓他們全心投入賽事，無後顧之憂。」

蘇貞昌指出，目前所有團員都在前線幫忙，等到奧運節術後，會請教育部提出檢討報告，追究該追究的責任。

許多網友也感到憤怒，在下方留言譴責，「麻煩將座商務艙的官們，回來嚴厲懲處，一個也不要放過」、「體育改革，執政黨要拿出魄力，讓人民選手有感，加油好嗎」、「希望回來台灣的時候，要改正！道歉不能解決問題」、「直接公布誰決定讓選手坐經濟艙的好嗎，還有商務艙上的是誰？」

▼台灣東奧選手出征，卻搭乘經濟艙。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）



蘇貞昌臉書全文如下：

奧運的主角是選手，不是陪同的官員。

讓奧運選手搭乘包機目的，是為了讓選手擁有更好的照顧和協助。如今卻發生讓相關行政人員搭乘商務艙、而選手搭乘經濟艙一事，思慮顯有不周，我要向所有奧運代表團選手致歉。

我稍早除了致電戴資穎，向她說聲對不起，也請體育署向所有選手轉達政府的歉意。我也要求教育部潘文忠部長確實督導體育署，全力照顧所有國手的需求，讓他們全心投入賽事，無後顧之憂。

至於整起事件，現在所有團員都在前線幫忙，待奧運結束後，我也會請教育部提出檢討報告，追究該追究的責任。