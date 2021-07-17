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工地旁「廁所門」老被拆　韓國工頭1張照片嘆：中國人獨特文化

韓國工頭發文分享工地公廁景象。（示意圖，東方IC）

圖文／鏡週刊

國際社會，多元文化交流頻繁，最近韓國網路上有位網友表示，自己工作的工地附近，洗手間的門老是被中國大陸移工拆掉，原因是他們在家鄉習慣「開著門上廁所」，讓他對於這種「獨特文化」不勝其擾，互許雙方還要更多時間磨合。

韓國汽車論壇「寶貝夢想」幾天前出現一篇文章，發文者說自己在建築工地擔任工頭10年，遇過來自各國的移工，並貼出一張照片，表示這是在大樓施工現場辦公室的廁所，可以看到廁所中有幾扇門被拆下來、幾扇門則還裝在上面。

韓國工頭進一步說明，原來是因為大陸移工們，在故鄉習慣「沒有門就上廁所」，於是來到韓國後，上廁所時也習慣把門拆下來，工頭還說：「今天這張照片已經算還好了！前幾天廁所裡7扇門有6扇被拆下來，我一開始看到時，還以為這邊也要拆掉了！」然而裝回去後，廁所門又會被拆下來，已經「無限反覆」組裝好又被拆下的輪迴好幾次。

一位韓國工頭貼出公廁照，說明廁所門老是被拆下來的狀況。（翻攝自bobaedream）

看完工頭敘述的韓國網友表示，「雖然我知道要尊重別國文化啦，但也不用把這種習慣帶到韓國來吧？」「習慣開著門上廁所的話，打開就好啦，幹嘛要拆？」「至少也不要帶給別人『視覺傷害』吧？」但身處國際社會，各種文化都應受到尊重與包容，或許雙方需要更多時間磨合。


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