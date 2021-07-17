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社會 社會焦點 保障人權

板橋小吃攤氣爆！廚師肉身保護老闆　被當場炸飛嚴重灼傷

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋區一處小吃攤15日上午10點多開火煮熱水，但員工第一時間沒注意到瓦斯爐旁的2個瓦斯罐，高溫加熱發生氣爆，一旁老闆當場被震飛，現場冒出陣陣火舌，廚師以肉身撲向老闆，擋下第2次的氣爆，廚師整張臉、雙手臂共12%的面積2度灼傷，路過民眾全都嚇壞。

▲▼氣爆。（圖／業者提供）

▲小吃攤氣爆，廚師遭炸飛，臉、手遭灼傷。（圖／業者提供）

菜園街一處小吃攤發生氣爆，41歲曾姓廚師慘遭炸傷，所幸其意識清楚，能自己走上救護車，到亞東醫院後整張臉跟雙手臂都裹上紗布，無生命危險。據了解，因攤位空間有限，老闆每日打烊前都會把東西收納到瓦斯爐旁，會再教育員工，在開爐前一定要先清空周遭的物品，避免意外再次發生。

▲▼氣爆。（圖／業者提供）

▲▼小吃攤氣爆，冒出陣陣火舌及濃煙。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼氣爆。（圖／業者提供）

新北市消防局呼籲，民眾在使用瓦斯罐時必須注意：
1.避免在烈日下、沙灘上、草叢及不平處使用
2.換裝時，遠離火源，並依瓦斯罐身圖示正確裝妥才可點火
3.若有漏氣聲或瓦斯臭味，不可點火
4.為防止爆裂事故，瓦斯罐需確認全部用完之後與其它垃圾分類拋棄
5.嚴禁把瓦斯罐放在電熱器、瓦斯罐、暖爐正前方或高溫旁。
6.不用時存放於攝氏40度以下，乾燥及兒童不易觸及之處
7.嚴禁空罐回收罐氣

▲▼氣爆。（圖／業者提供）

▲▼小吃攤員工開火煮水，未注意鍋爐旁的瓦斯罐，高溫加熱發生氣爆。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼小吃攤氣爆。（圖／記者陳雕文翻攝）

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