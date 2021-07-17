禁營業月燒百萬！亞洲首家潛水旅館快哭了　我們的希望到底在哪

▲三級倒數10天，亞洲首家潛水旅館苦盼解封，業者嘆：水在濾、薪水照付，月燒百萬元。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

中央拍板定案微解封，台中部分運動場館有條件開放，但游泳池不列入開放項目中，本該屬於旺季的夏天休館兩個月，泳池業者哀鴻遍野。亞洲首家、擁有20公尺深的潛水旅館潛立方執行長王景平無奈嘆，潛水池封了，但員工薪水還在付、水還在過濾、台電也沒給任何補助，每個月開銷破百萬，面對暑假旺季卻無法營業，預估損失千萬。

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▲三級警戒之前，潛立方是中港台許多潛客慕名前來潛水之處。（圖／業者提供）



王景平無奈地說，游池相關業者從缺水到疫情，最配合政府的，可是卻得到最少的關愛，「大家都能理解與配合，但是政策帶我們的希望到底在哪？我們還能撐，但有很多個人教練卻沒了收入！」

早在疫情爆發前，許多泳池業者就規劃出防疫措施，包括固定場固定人流，開一場關一場，中間一個小時不開放做全面消毒，讓每一場之間的客人不會與下一場的人重疊。「泳池一樣可以保持距離，關掉一些密閉設備，只開放泳池大面積的環境，只採預約方式，身體健康填寫問卷，量體溫、戴口罩、酒精消毒、人流降載。」

▲原本該是暑假旺季，卻因疫情三級警戒迫使休館，估計損失千萬元。（圖／業者提供）



王景平也提到，潛水客都潛在水中，許多外國的科學研究，水中的含氯是可以殺菌消毒的，但一旦發生疫情，泳池業者總是第一個被停業，卻是最後一個開放，「CDC擔心當然有理，但中央也太小看業者的能力，說穿業者也怕染疫，所以都會做到最有限度的開放，做到安全、營業兼顧。」