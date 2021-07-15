「5生肖」財運正旺！命理網站掛保證...「這生肖」有機會中6.3億威力彩

▲生肖屬兔、龍、馬、雞、豬的人7月下旬運勢很旺 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者巫彥臻／台北報導



今晚開獎的威力彩在連30槓後，頭獎上看6.3億元，運勢命理網站「生肖天天看」就分析，有5生肖在7月下旬運勢很旺，不但有貴人相助，且財運相當好，尤其屬雞的人，更有機會累積大筆財富。

「生肖天天看」網站指出，7月下旬鴻運當頭的有屬「兔、龍、馬、雞、豬」這5個生肖。這5生肖今晚不妨去買張威力彩，可能有機會一夜翻身。

1.生肖兔

屬兔的人在7月下旬會有「三合貴人」之吉運，容易遇到貴人扶持，讓你獲得好的機會，工作或生活各方面都會心想事成，榮華富貴如影隨形、財源廣進，終於要迎接期盼已久的好日子，真是可喜可賀。



2.生肖龍

屬龍的人7月下旬步入「官星遇劫」運，能夠得到領導人或上司的認可，將會有新的轉機出現，幫助你探索未知的領域，且會表現得一鳴驚人。事業上會有很強的企圖心，只要有信心地向前闖、決策果斷，必會有很棒的收穫。



3.生肖馬

屬馬人7月下旬有「六合貴人」之吉運，和兔一樣都會得到多方貴人的幫助，凡有貴人，事業就容易更順利，工作表現大放異彩獲得認可，好運氣能招財進寶，輕輕鬆鬆走向發財之路。



4.生肖雞

屬雞人7月下旬步入「偏財坐梟」運，偶爾會有金錢上的意外收穫，好事好運都連連，收益回報會比自己想像中的還多，偏財運隨即降臨，容易累積大筆財富，變身有錢人。



5.生肖豬

屬豬人7月下旬有「三合貴人」之吉運，也是容易遇到貴人的生肖，財源會大筆進帳，讓你的生活收支保持平衡外，還能存下不少錢，工作上同事會不吝相助，遇到多大的麻煩和問題，都能一起輕鬆化解突破難關，可以說是非常幸運的生肖。