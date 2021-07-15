5縣市迎大雷雨！雨勢升級範圍也擴大　10縣市「豪、大雨特報」

記者李宜秦／台北報導

今日午後各地有雷陣雨發生，由於雨區擴大、雨勢升級，氣象局再針對10縣市發布豪、大雨特報，其中台南市將有豪雨，並指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(15)日臺南地區有局部大雨或豪雨發生的機率，高雄、屏東、彰化至嘉義、南投地區及苗栗、臺中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

氣象局也發佈大雷雨訊息，包括針對「彰化縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止、針對「臺南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止、針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止。

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▲氣象局發布豪、大雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局針對雲嘉南發布大雷雨訊息。（圖／記者謝盛帆攝）

▲雲嘉南將有大雷雨發生。（圖／氣象局）

氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

▲今日各地山區、西半部平地午後有雷雨。（圖／氣象局）

氣象局預報員謝佩芸表示，今日各地中午高溫32到35度，大台北盆地、宜花東等局部地區有36度以上高溫。由於今日吹東風，搭配南邊水氣，花東、恆春半島今日陸續有雨，且東風遇到台灣地形產生繞流，因此中南部沿海清晨也有短暫雨。

在今日午後各地山區都可能有午後對流發展，西半部平地將有午後雷雨，南高屏、西半部近山區鄉鎮的雨勢都較為明顯，也可能出現雷擊強降風等劇烈天氣，外出需多加留意。