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知名領隊6劈吃女團員　手法曝光！正宮驚：5人與我共享男友

陳姓領隊的前女友W小姐（圖）擔心其他女性受騙，出面揭露陳的惡行。

▲陳姓領隊的前女友W小姐擔心其他女性受騙，出面揭露陳的惡行。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，各家旅行社蓄勢待發，準備搶食國內旅遊大餅，但本刊接獲爆料，指在知名旅行社擔任國內線領隊的陳姓男子，明明有女友，卻利用帶團之便到處獵豔，偷吃多名女團員，加上女友，共劈腿6女，是個不折不扣的渣男。陳的女友發現後決定分手，並在臉書PO文提醒其他女生注意，不料竟遭威脅，機車還被惡意破壞，讓她心驚膽戰。

陳男的前女友W小姐告訴本刊，她是陳的前同事，與陳交往1年多，去年7月發現陳劈腿的證據後，決定分手。此外，她還從同事口中得知，陳慣性偷吃女團員，她仔細回想與陳交往的點點滴滴，發現諸多疑點，驚覺遇上感情騙子，於是將二人交往過程PO上網，提醒女網友留意，結果又意外得知，陳與她交往期間，還同時與另5名女子交往、搞曖昧，其中4人是旅行團的團員。

陳男（右）與W小姐（左）交往期間，仍利用帶團之便，到處獵豔。（讀者提供）

陳利用領隊身分花言巧語，到處獵豔，部分女團員因此與他發生關係，但事後卻發現他有女友，或抓包他以同樣手法誘騙其他團員。W小姐告訴本刊：「經過比對，我才知道陳之前傳給我的自拍照，也同步傳給其他女生，每個女生他都叫寶貝，每次聯繫不上他，他都說在帶團或睡覺，其實都在跟別人約會。」

陳男傳給W小姐的自拍照，也同步傳給其他女生，還將女生們通稱寶貝。（讀者提供）

為什麼會跟陳男結下孽緣？W小姐告訴本刊，前年3月，陳找她訴苦，說自己交往多年的女朋友偷吃，讓他戴綠帽、心情低落。當時她基於同情，安慰職場前輩，沒想到卻擦出愛的花火。

W小姐在陳男家中發現已開封、數量短少的保險套，於是找陳對質。（讀者提供）

初期，陳每天都會傳愛的訊息給W小姐或要求視訊，二人以寶貝互稱，陳帶團時就算再忙，也會傳照片向她回報狀況，種種貼心的舉動，讓W小姐以為遇到真命天子，很快便與陳發生關係，但她萬萬沒想到，事後，陳竟以各種荒謬的理由要求分手，分手後，又火速找上備胎當床伴，讓她相當錯愕。

今年41歲的陳姓領隊外表老實、說話誠懇，卻被踢爆其實是個渣男。（讀者提供）

更誇張的是，W小姐將陳男的惡行PO上網後，陳不但否認到底，還侵門踏戶欲找她的父母理論，她也多次在凌晨接到不明電話。今年4月底，W小姐的機車還遭人惡意破壞，她調閱監視器畫面，赫然發現陳當天曾在附近出沒，為了自保，她正準備向轄區警方報案，希望陳停止騷擾。


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