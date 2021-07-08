快訊／侯友宜宣布順時中　新北三級延長遵照CDC指引

記者羅婉庭／新北報導

針對中央延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，並自7月13日起適度鬆綁部分措施，新北市長侯友宜表示，新北會遵照衛福部宣布的開放項目進行，對於鬆綁細節也會針對中央指引進行逐項討論，市府團隊會做好萬全的準備。

侯友宜強調，新北目前疫情看起來控制在雙位數、個位數，但重要的是隱形傳播鏈是否被控制住，疫苗施打率、數量是否足夠，市民仍需維持低度活動，若稍有不慎疫情將會升溫。

侯友宜說，中央、地方一定要團結防疫，目前還在警戒三級，沒有解除之前，雖然中央有調整步伐且授權地方，地方也會尊重中央，並落實把關打防疫做到位，不讓疫情重啟，一定會步步為營、戰戰兢兢、謹慎以對，各局處將會逐一檢討找出最適合新北市的做法。

▲中央宣布712三級延長「微解封」，侯友宜表示新北市會就CDC指引逐項討論。（圖／翻攝直播）

中央疫情指揮中心8日宣布最新的三級警戒延長與適度鬆綁措施內容如下：

一、適度鬆綁措施：

(一) 有條件鬆綁對象（地方政府得視防疫需要因時因地調整）：

1. 戶外：國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班。

2. 室內：美術館、博物館、電影院、表演場館(無觀眾)、社教機構、文化中心。

3. 室內外運動場館(游泳池除外)、高爾夫球場。

4. 餐飮場所(餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場 美食街、美食區等)符合指揮中心指引得內用。

5. 國內小型旅行團(9人以下)、劇組拍攝。

(二) 上述鬆綁須遵照通案性原則及主管機關指引：

1. 實聯制、出入口管制、人流管控降載。

2. 維持社交距離，除飮食外，全程戴口罩。

3. 員工人員健康管理、確診事件即時應變。

二、三級警戒延長仍須關閉之場所：

(一) 休閒娛樂場所：

歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、自助選物販賣機營業場所、釣蝦場、桌遊場所及其他類似場所。

(二) 教育學習場域：

社區大學、樂齡學習中心、訓練班(駕訓班除外)、K書中心等其他類似場所。

(三) 觀展觀賽場所：

會展場館、游泳池等其他類似場所。