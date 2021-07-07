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槍手+指使者都遭重判　館長PO文：盼望能抓出幕後真凶

記者陳雕文／新北報導

館長陳之漢去年8月間，在林口的健身分館門前遭人連開3槍，檢方事後查出，有人以高額買兇金委請竹聯幫寶和會計畫殺害館長！新北地院7日下午4點宣判，槍手劉丞浩判16年，指使者施俊吉被判18年半。館長回應，盼望未來能抓出幕後真凶，感謝黃國昌在本次槍擊案的辛勞，也感謝大家關心愛護。

館長發文說，「槍手16年含強制勞動3年等於19年、策劃18年6個月包含強制勞動3年等於21年6月，辛苦檢警盼望未來能抓出幕後真凶，查清楚買凶殺人真正原因，感謝黃國昌在本次槍擊案的辛勞，也感謝你們大家關心愛護」。

回顧案情，館長去年8月28日凌晨2時許在林口館遭人連開3槍，右手與右大腿中彈倒地（中2槍），事發後他的員工也立刻在臉書直播，可以看見館長躺在地上神情痛苦，旁邊員工用力替他緊壓右腳與右手的傷口，而館長甚至還交代遺言等，所幸經送醫救治後，並無大礙。

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▲館長去年8月遭連開3槍，重傷送醫。（圖／資料照）

對此，檢方偵辦後認為，槍手劉丞浩犯後矢口否認犯行，僅為了25萬元的金錢利益就對館長開槍，且因其到處欠債，買兇金事後還直接進了債主口袋。至於組長施俊吉，除了指使劉丞浩開槍，還指揮其餘幫眾犯下多起案件，並設計逃亡路線、發安家費等等，顯然是「作案指揮官」。

全案今天下午一審宣判，槍手劉丞浩被依殺人未遂 5年、共同擄人勒贖罪9年、非法持有手槍罪4年，合併執行共16年；策劃買兇殺人的寶和會組長施俊吉則遭判18年6月。全案可上訴。

▲▼館長秀出判決並發文感謝。（圖／翻攝自《飆捍》臉書）

▲館長秀出判決並發文感謝。（圖／翻攝自《飆捍》臉書）

據了解，竹聯幫和堂寶和會為一犯罪組織，主要從事放貸、酒店圍事等活動，亦持續受託從事槍擊殺人、傷害、恐嚇等非法暴力犯罪。

館長遭槍擊後，警方發現與寶和會關係匪淺，因此抄了寶和會圍事的酒店「百富妃麗」，偵辦過程中意外得知，寶和會曾綁架一名詐騙17億後捲款潛逃10年的通緝犯，並勒索1700萬元得逞。施俊吉與劉丞浩狼狽為奸，除了傷害館長還犯了多起案件，因此法官合併宣判。

▲▼館長槍擊案，新北刑大掃蕩竹聯幫寶和會，帶回會長、副會長、及幹部施俊吉等10人。（圖／記者游宗樺攝）

▲館長槍擊案，新北刑大日前掃蕩竹聯幫寶和會，帶回會長、副會長、及幹部施俊吉等10人。（圖／記者游宗樺攝）

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