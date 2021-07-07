長輩打疫苗「女兒」牽手陪　里長伯內行點破：今年第2個女朋友

▲▼桃園長者接種疫苗故事多。（圖／市府資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園長者接種疫苗7日持續展開71歲的長者，一名參與接種站的年輕工作人員於臉書po文分享「阿公傳奇+1」透露，前些日子，他在一國小接種站和義消婦宣人員協助量入場體溫，看到一名男長輩由年輕的「女兒」緊牽著手陪同來打疫苗，不禁感動脫口「還是女兒孝順！」豈料，一旁「內行」的里長悄悄貼耳跟他們指正，「是今年第二個女朋友啦！」

陳姓臉友po出分享文「阿公傳奇+1」，提及在接種站服務的這些日子，看到形形色色的老人家，臉友們紛紛回應：「老年生活很精彩，也很好啦！」、「啊！誤會了，也都是很好」、「哈哈哈，有錢才能夠這樣子換女朋友吧~是女朋友還是乾女兒？」、「有帶一位30歲的女朋友嗎？」、「不知道有沒有缺孫女」、「肯定沒有，這款大挽的都只缺女友，年齡18-40歲」。

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▲手牽手、穿上夫妻裝來接種站施打疫苗的長輩。（圖／翻攝邱里長臉書）

不過，一名邱姓里長則在臉書po出看到恩愛的長輩夫妻，手牽手、穿上夫妻裝來接種站施打疫苗的照片，讓臉友們心生羨慕！另名臉友也在臉書提及自己前去的接種站，護理人員叮嚀阿伯說，「打完針多休息，這幾天不要去田裡，正常睡覺和吃飯…」，不料阿伯反問「可不可以喝酒？」護理人員馬上「三條線」。

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