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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營首長第一人！林右昌對槓柯文哲　給支持者打了劑強心針

▲輕忽市場防疫！不用教科書也知道 林右昌：不該是柯市長會說的話。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

政治中心／台北報導

全國三級警戒是否解封，距離7月12日的期限，已經開始倒數，但進最近幾天的疫情卻因為北農與環南疫情繼續延燒，連虎林街、永春市場都出現確診，靠近南機場的某國宅最新也傳出確診訊息，北市府在5日也緊急與里長進行快篩的場地勘查。

如果就北北基生活圈來看，侯友宜﹑柯文哲、林右昌這三位市長的治理能力，在此次疫情危機之中，其實無法避免被民眾拿放大鏡顯示，以基隆一直被視為附屬的角度觀察，在雙北強大的光環之下，林右昌的聲量近來也可以看出有異軍圖起之處。

根據基隆在地的黨政人士觀察，一場突如其來的本土疫情，讓疫情指揮官陳時中疲於奔命，民進黨的聲量雖然一度挨打，但面對不斷挑戰中央與中央打對台的批評，檯面上願意跳出來說話的一線首長卻屈指可數。

黨政人士以林右昌對槓柯文哲為例指出，柯文哲根本就是三分應付疫情，七成力抗中央，從民進黨中央到地方，竟然無人能與其抗衡，全黨上下悶著頭被藍白圍毆，支持者焦慮無奈，直到林右昌批評柯文哲北農甩鍋、說謊，再加上基隆夾在雙北重災區中表現令人讚賞，成為北北基桃首都圈第一個「加零」的城市後，敢於對陣柯文哲的林右昌，所言所行在此時剛好也成為民進黨支持者的一劑強心針。

若就疫情前後林右昌的社群力來看，疫情下的政治對話，他陸續戳破柯文哲的說法與作為，吸引了全國媒體焦點，自然也成為網路討論的話題，無論是臉書丶PTT的討論熱度明顯提升，按讚人數也在防疫議題的助攻下突破十萬大關，分享人數持續翻升二倍。

也難怪會有支持者認為，林右昌網路聲量大幅提升，除了媒體效應外，林在防疫工作務實、穩健、接地氣，更把最難管的傳統市場有效管理，從台北傳統市場防疫漏洞百出，到北農群聚事件的發生，事後證明林右昌的預警和超前布署是先知先覺也是正確的做法，基隆整體防疫的表現確實比起台北穩健且有效，從林右昌臉書底下冒出捍衛柯文哲的發言，也可看見熱度。

林右昌的聲量提升反映出過去只要說話有梗嗆辣就自帶流量，現在政治人物要搏聲量，自己也要有本事拿出成績，才有流量。 在中央介入環南市場防疫後，疫情應該能有效控制，原本應該是醫學背景表現的防疫舞台卻聰明反被聰明誤，反而讓林右昌展現城市治理力，獲得疫外正聲量。

▲輕忽市場防疫！不用教科書也知道 林右昌：不該是柯市長會說的話。（圖／記者郭世賢翻攝）

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