新竹女台北住院染疫！陪病、家屬4匡列　同房病友確診她也中

▲因個案先前已住院，故無相關公共場所足跡。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

依據中央流行疫情指揮中心公布，新竹市今天（2日）新增1名COVID-19確診個案，案14970。新竹市長林智堅說明，案14970為40多歲女性，因病至台北住院治療，入院前PCR採檢陰性，6月30日同房病友確診，被通知PCR採檢陽性確診。已匡列其家屬4人居家隔離，因個案已住院，故無相關公共場所足跡。

林智堅市長表示，案14970因本身疾病，6月24日入住台北某醫院治療，入院前PCR採檢陰性，6月30日因同房病友確診，個案被匡列、並進行PCR採檢陽性確診，在原醫院進行治療。目前匡列其陪病家屬1人，在原醫院進行居家隔離，另匡列新竹市同住家人3人於防疫旅館居家隔離。

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林智堅指出，本次竹市獲配1萬4千劑莫德納疫苗，除第七類由中央統一造冊，將通知到指定醫院施打外，竹市9處疫苗施打站全數開站，按照中央指引的類別與年齡，為一到六類、73-74歲長輩、75歲以上過去已通知的長輩接種疫苗。

「疫苗來了，收到通知就趕快來打。」林智堅呼籲，符合資格民眾可盡早施打疫苗，只要過去曾收過通知，帶著身分證、健保卡到疫苗施打站就可接種，期望提高竹市疫苗覆蓋率，早日達到群體免疫。