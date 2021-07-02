全台首起分屍奇案！江子翠驚見「生蛆頭顱」　神秘黑痣曝光身分

▲法醫楊日松當年親自展示屍塊。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

回顧台灣治安史上，不乏駭人聽聞的刑事案件，然而一提到分屍命案，就不得不談起全台第一起分屍命案「江子翠分屍案」。1977年9月9日，砂石場工人陳永義在台北縣板橋江翠里（今新海里）的大漢溪畔，發現裝有屍塊的塑膠袋；2天後，警方又在中正橋上游一處水溝找到一顆嚴重腐爛的人頭，震驚社會。

時間回溯到44年前，陳姓工人正在中茂採砂場工作，當他準備從江子翠的大漢溪畔工地回工寮休息時，意外在沙灘上瞥見一個大垃圾袋，赫見裡面裝滿殘破的肢體，有小腿、手臂等，嚇得趕緊報案；警方接獲報案後，立即趕到現場蒐證，發現袋內裝有9塊屍塊，並找到一塊疑似乳房的組織，推斷死者為女性。

案件曝光後，立即在民風保守的60年代掀起轟動，當年雖由知名法醫楊日松負責鑑識工作，然而巧婦難為無米之炊，在沒有頭顱、軀幹與大腿等部位的狀況下，要找出死者身分實在難如登天。沒想到，僅僅2天過後，一名16歲少年在新店溪岔道水溝抽水時，竟發現一顆嚴重腐爛的人頭，讓破案出現一絲曙光。

據了解，死者頭顱被發現時嚴重浮腫，頭髮也已掉光，顱內生蛆，就連性別都難以辨識；雖然困難重重，楊日松仍憑著多年經驗，確認頭顱和2天前尋獲的屍塊是同一人，隨即展開清查；神奇的是，女屍的臉上後來突然浮現出黑痣，讓警方得以憑藉此特徵比對失蹤人口，最後終於查出死者是24歲的張明鳳。

▲江子翠分屍案震驚社會。

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