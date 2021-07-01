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少年大嘴超過10cm破金氏紀錄　能塞汽水罐還一口吞蘋果　

▲▼美國少年張嘴超過10公分，破金氏紀錄。（圖／翻攝自金氏紀錄官網）

▲美國少年張嘴超過10公分，破金氏紀錄。（圖／翻攝自金氏紀錄官網）

實習記者巫彥臻／台北報導

美國明尼蘇達州布隆明頓市（Bloomington）的少年強森（Isaac Johnson）擁有獨特天賦！以張開嘴巴10.175公分的長度，打破金氏世界紀錄，塞進棒球、汽水罐以及大蘋果都還有空間，榮登全球「最大嘴巴」者的寶座。

據金氏世界紀錄官網報導，2017年德國施密特（Bernd Schmidt）以8.8公分成為紀錄保持者，強森發現自己的嘴巴比別人還大後，就開始挑戰極限尺寸，嘗試塞礦泉水、 柳丁等物，都成為他「一口吞下」的道具。

強森在社群發佈的影片已超過8900萬個觀看次數，他也經常向朋友炫耀成績，但讓大家不禁好奇：「張那麼大嘴巴不會痛嗎？」他笑著回答：「這是與生俱來的超能力，張久會累不會痛。」

因為他驚人的能力，有次在電影院員工對他說：你是名人嗎？看起來很眼熟，強森回答：你一定看過金氏世界紀錄的影片。被認出來讓他一點也不意外。

強森也表示，希望這個故事能激勵他人去找到自己的價值，擁抱天賦，而不是隨波逐流的讓他人改變自己。

@guinnessworldrecords

Largest mouth gape (male): 10.175 cm / 4 in by Isaac Johnson

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