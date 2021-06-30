「北農確診89人匡列267人」林穎孟問柯文哲：精準疫調真的擴大？

▲台北市議員林穎孟。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

日前北農爆發群聚感染，北市府的疫調與匡列也成為外界討論焦點，台北市議員林穎孟29日在臉書指出，北市府的精準疫調本質就是擴大匡列，實際狀況卻有落差，「原來市長的擴大匡列就是1人確診匡列2~3人？真的有擴大嗎？」

對於北農匡列狀況，林穎孟指出，北農在專案報告上的匡列對象，比方駐警隊、送貨員、菜攤雇工，在北農辦公場域接觸人數都是0人。「都沒接觸人？可能嗎？很抱歉，台北沒有接觸史關聯圖。」

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林穎孟表示，北市府的精準疫調本質就是「擴大匡列」，但實施這個政策以來，北農確診89人，匡列267人（截至6/26），平均確診1人匡列3人；北市府確診103人，匡列214人（截至6/25），平均確診1人匡列2人。「我也不是想拿其他縣市比較，只是其他縣市確診人數沒有台北多，匡列人數卻比台北多。」

林穎孟呼籲，北市府應公布較嚴重的感染區疫調和公共足跡，除了市長最喜歡的公開透明外，也讓市民可以透過資訊來確認是否接觸過確診案例，協助防疫，以及讓人了解目前政府控制病毒的情況，降低恐懼，「已知訊息不恐怖，恐怖的是未知」，相信這句話在很多地方都很受用。

▲萬大區民活動中心第二前進指揮所，對北農所屬攤商進行快篩及疫苗接種作業。（資料照／記者湯興漢攝）