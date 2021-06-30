密切接觸時間只剩5秒　Delta病毒太兇！澳洲官員：擦肩而過就染疫

▲澳洲多地實施防疫封鎖政策，全力防堵Delta病毒。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲雪梨面臨Delta新冠變異株強襲，官員稱，有人只是擦肩而過就染疫。昆士蘭州首席衛生官楊格（Jeannette Young）坦言，在疫情初期，令人感到擔憂的密切接觸時間大約是15分鐘，但「現在看起來只有5秒到10秒，如今的風險遠比1年前要高得多。」

綜合衛報、CNBC等外媒報導，Delta病毒株的傳染力明顯較強，傳播方式其實與原始病毒相同，包括短暫接觸等，但所需時間似乎明顯出現變化。新南威爾斯州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）稱，Delta起初在雪梨擴散的狀況就是發生「可怕短暫」的接觸，包括有個案僅因擦肩而過就染疫。

儘管有部分專家持保留態度，認為這只是極少數的個案，但昆士蘭州首席衛生官楊格（Jeannette Young）表示，Delta病毒傳播僅需非常短的接觸時間，「在疫情大流行剛開始時，我們談到的『密切接觸時間』約是15分鐘，現在看起來只有5到10秒，如今的風險遠比1年前高得多。」

此外，傳染病專家也認為，現在需要更加關注空氣傳播。墨爾本大學人口和全球衛生學院教授巴克斯特（Nancy Baxter）表示，「短暫接觸」是一種精準形容病毒空氣傳播特性的描述，若與染疫者有過接觸，疫情傳播的可能性越大，但空氣中仍有可能存在病毒顆粒，並被經過的人吸入。而此一特性在原始新冠病毒及Delta變異株皆是如此。

經科學研究，世界衛生組織今年4月正式承認新冠病毒可透過空氣傳播，此一狀況會在病毒顆粒懸浮在空氣中或傳播距離超過1公尺時出現，而病毒顆粒可以氣溶膠（aerosol）形式在空氣中停留長達16小時。

依據英國研究數據，Delta變異株在家庭接觸者中的傳播率比英國Alpha變異株高出60%，而Alpha病毒傳染力又比原始毒株高出43%至90%，從接觸到家庭成員出現症狀的平均時間為4天。現已有多國加強防疫封鎖措施來防堵Delta病毒，同時大規模推廣疫苗接種。

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