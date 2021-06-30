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神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

通緝犯范宗任（左）自認長相帥氣、神似藝人羅志祥，在網路上營造高富帥形象，以愛情詐騙方式讓10名女性當他的人頭。（圖／翻攝范宗任臉書、報系資料照）

▲通緝犯范宗任（左）自認長相帥氣、神似藝人羅志祥，在網路上營造高富帥形象，以愛情詐騙方式讓10名女性當他的人頭。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新冠肺炎疫情三級警戒延長到7月12日，全國上下哀鴻遍野，卻有罪犯趁「治安空窗期」逃亡。本刊調查，31歲男子范宗任曾偽開百萬張電子發票詐獎金，因長相俊俏被稱為「詐騙界羅志祥」，他更以裸照逼前女友打分手炮被判刑，通緝逃亡間再度性侵，台中地檢署5月時二度發布通緝，他至今卻仍逍遙法外。

2018年6月間，范宗任以人頭在台中成立「光迅工廠企業社」，並用每月4萬元的代價聘雇楊姓工程師撰寫程式，該公司登記為資訊軟體批發零售業，實則不接案子、不賣東西，唯一的業務便是不斷偽造假交易紀錄，並開立電子發票，在4個月內開出450多萬張，中獎金額則高達435萬元。

而海量的電子發票需要人頭帳戶來消化，范宗任決定「犧牲色相」、「用陽具換載具」，他先向弟弟借了近百萬元購買BMW跑車代步，並承租嘉義、高雄和台中七期等多處豪宅，更憑藉神似藝人羅志祥的外表，在交友軟體上經營高富帥的闊少假象。

范宗任不只長得像羅志祥，把妹功力也與「時間管理大師」不相上下，他在交友軟體上認識至少13名女子，並與長相姣好的10人交往成為「男女朋友」，其餘3人則「收編」當員工，女方身分包括涉世未深的大學生、待業中的新鮮人和40多歲的美豔上班族，年齡差距橫跨二輪，且她們都不知道對方存在，直到國稅局發現不對，檢警調查後才揭發此騙局。

財政部中區國稅局透過大數據分析，發現光迅企業社開出大量小額發票，通報警方調查後才揭穿騙局。（製表：CTWANT）

▲財政部中區國稅局透過大數據分析，發現光迅企業社開出大量小額發票，通報警方調查後才揭穿騙局。

警方搜查范宗任住處時，除在他臥室發現10多種共數十盒的壯陽藥外，還在電腦硬碟發現他側錄的色情影片，詢問後竟發現范宗任以裸照威脅前女友，逼打分手炮後還將過程錄下，全案在去年2月判處1年10月有期徒刑定讞，他卻展開逃亡，被台中地檢署發布通緝。

而小蘭並非唯一受害者，范宗任在逃亡期間，今年3月在網路上認識小芬（化名），再度以自己的三寸不爛之舌取得小芬信任，小芬邀請范宗任來家裡作客，范男竟不顧小芬反對，硬將她推上床並強脫內褲，性侵得逞。

小芬不甘受辱而報警，警方獲報後深入調查，多次傳喚范宗任說明皆未到案，台中地檢署在5月26日發布通緝，但他至今仍逍遙法外，讓人質疑是否是因疫情造成「治安空窗」，助長犯嫌逃亡空間，被害人身心更飽受折磨，擔憂他會藉機報復，期盼相關單位能加強查緝，別讓更多無辜女性受害。

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