布林肯批「陸破壞國際規則」　汪文斌：美是最大國際秩序破壞者

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國國務院聲明指出，布林肯同歐洲國家領導人討論跨大西洋合作，應對中國大陸經濟脅迫行為及破壞基於規則的國際秩序的企圖。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌指出，「美國是最大的國際秩序破壞者。」

日前，美國國務院聲明指出，布林肯同歐洲國家領導人討論跨大西洋合作，應對中國大陸經濟脅迫行為及破壞基於規則的國際秩序的企圖。

汪文斌也回應三項重點，第一，美國是最大的國際秩序破壞者。美國肆意毀約退群，動輒對他國實施非法單邊製裁和軍事脅迫，對國際和地區和平穩定造成嚴重危害，嚴重違反國際法和國際關系基本準則。

第二，美國聲稱的「以規則為基礎的國際秩序」，實質是讓美國主宰世界的霸權秩序。對此，世界上絕大多數國家，包括美國的盟國在內，並不認同。真正響應和追隨的只是極少數國家。

第三，世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一套規則，就是以聯合國憲章為基礎的國際關系基本準則。國際秩序不應是美國主宰下的霸權秩序，國際規則也不應由美國或以美國為首的「小圈子」製定。各國應當秉持和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，踐行真正的多邊主義，推動國際關系民主化，攜手構建人類命運共同體。