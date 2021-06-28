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社會 社會焦點 保障人權

高中男偷拍2女裙底遭揭發　不甘被罵「狗」提告13同學求償300萬

▲孫姓男子於2016年間與女子交往，期間孫利用多次嘿咻機會偷拍性愛影片，後來不滿被分手，竟多次以「你真讓我死心了，一定會讓人陪葬」等語恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲王男偷拍女同學群底風光被揭穿後，遭其他同學痛罵，不甘受辱的他對13名同學提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者游宗樺／高雄報導

高雄一名男高中生在2019年時，以手機偷拍2名女同學裙底風光，遭揭發後被學校記2支小過，男學生心有不甘，控告發現手機照片的女同學和其他同學，指出對方不但用自己的英文名字「Johnny」來罵人是狗，還在群組裡罵人後把他踢出，認為此舉構成霸凌，向13名同學和家長共30多人連帶求償30多萬元，在一審時被判敗訴。

高雄某高中的王姓學生控告指稱，葉姓女同學未經他同意，擅自解鎖他手機看裡面資料，其中在垃圾資料夾中，被找到一些女同學的裙底照片，葉女隨即傳訊痛斥王男，要他跟所有人道歉，之後王男怕被檢舉只好刪照。

孰料，照片刪除後，葉女卻在臉書的群組上指控他對女同學性騷擾，王男因此被踢出群組，甚至遭葉女和其他女同學一起痛罵自己是「狗」、「dog」、「畜生」，還提到要買狗食給他吃，看到流浪狗還用自己的英文名「Johnny」打招呼。王男認為這些行為構成霸凌，向法院提起告訴。

葉女在答辯時否認擅自侵入王男手機，還說到王男原本和大家感情不差，2019年4月時，王男用手機打電動到一半，突然把手機交給她，此時聽到旁人說王男疑似曾經偷拍女生裙底，所以才翻閱他手機內容，這才揭發王男行徑。同時強調，是王男自己將手機交給她，當時手機並未上鎖，之後也私訊王男建議他向同學道歉，是基於友情的建議。

針對王男控訴指稱他是「狗」的行為，葉女和其他挨告學生表示，王男曾在自我介紹時，要大家以「狗」、「dog」來稱呼他，同時在群組po文內，也提到自己是「派式集團的狗狗」，大家才會經常以此稱呼他，這是青少年間常見的事，否認霸凌。

橋頭地方法院審理後，法官依據校方性平會調查內容，認為王男確實偷拍過2名女學生裙底，瀏覽後刪除存在垃圾桶資料夾，校方決議以2小過處分，要他接受心理輔導與8小時的性別平等教育。此外，同學對他偷拍事件的責難，儘管用語粗暴，但還未構成霸凌，以狗稱呼也未看出侮辱之意，考量王男平日與大家互動也會以狗自稱，審酌後判決王男求償敗訴，全案仍可上訴。

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