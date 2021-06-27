高雄8措施做屏東後盾！有人建議他做南區指揮官　陳其邁回應了





▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

屏東縣出現印度Delta變異株，引發全台關注，而與屏東僅一線之隔的高雄除了做出相對因應政策，市長陳其邁也強調高雄的醫學量能已經整合，會全力做屏東的後盾，至於有人希望他能做「南台指揮官」，陳其邁則說，潘孟安做得很好有效率，相信屏東能做好有效控制。

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▲高雄市枋山專案。（圖／高雄市府提供）



高雄市針對企業及中央所屬機關內員工，若6月6日有枋山活動史一律快篩，若民眾6月6有與確診個案接觸者有接觸的人，應通報1922安排採檢，並落實自主健康管理。

▲高雄市枋山專案。（圖／高雄市府提供）

另外，針對「枋山專案」做出8點因應，包含醫療院所應針對急診和住院病人，加強枋山TOCC詢問，清查所有各機關包含市府、醫院、診所、長照同仁有無枋山旅遊史、接觸史。也枋山專案擴大採檢，以及強化住院病患和陪病者採檢，尤其有發燒呼吸道症狀。

另外，針對產農產運銷單位有業務與枋山地去接觸者擴大採檢PCR陰性者施打疫苗，也會在交通出入口設置警示海報，針對基層診所加強轉診採檢措施，最後呼籲民眾如果6月6日有枋山旅遊史和接觸史，有發燒和呼吸道症狀者，主動聯絡衛生局1922專線，安排篩檢。

▲針對枋山專案因應。（圖／高雄市府提供）

而針對台灣基進中央黨部新聞部副主任陳子瑜建議中央，讓高雄市長陳其邁擔任南台指揮官，成立區域聯防中心，以發揮最大效能。高雄市長陳其邁指出，潘孟安縣長做得非常好非常有效率，看到潘縣長臉書的發文也相當感動，屏東縣醫護同仁跟縣府同仁大家都動起來，士氣高昂，要向第一線跟病毒作戰的縣民表示敬意，高雄會全力做後盾。

陳其邁提及，已跟王必勝通話，包含檢驗醫院和一些居家隔離個案高雄都可協助，做屏東最好後盾。他認為，屏東縣府採取強化版措施或是疫調，都全力將疫情獲得最好控制，枋山屬於群聚感染，只要找到感染源，其他感染屏東縣府有很快節奏進行疫調、匡列、隔離，相信潘縣長指揮下，高雄會全力協助，加上中央資源到位，有效圍堵，請大家放心。

他也表示，配合屏東縣府和中央配合，高雄檢驗量能一天最多可以做到5000個PCR，但目前屏東動作已經很快，可以自己處理，有必要會提供醫學中心的相關醫療支援，醫療院所間轉診或是服務，已整合資源量能，目前專責病房共有1192房，醫療量能可全力提供屏東縣府，但屏東屬於有限度的群聚感染，屏東已採取擴大匡列精準疫調，強化人員移動管理就可有效控制。

時間對我們來說完全沒用！

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