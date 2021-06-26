職軍「連結」人妻同袍！足跡遍部隊、家中…正宮接神秘電話崩潰

▲一名已婚軍人與同袍發生不倫，妻崩潰患重度憂鬱症。（圖／達志／示意圖）

記者閔文昱／綜合報導

軍中日前發生一起不倫案件，一名陳姓軍人出軌同為軍人的已婚古姓女子，2人甚至還曾在軍營中發生性關係，陳妻得知後傷心欲絕。事後古姓夫婦相約談判，陳妻為幫助丈夫達成和解，於是簽下承認丈夫性侵古女的協議書，然而卻始終喚不回丈夫的心，於是向法院訴請離婚，並以侵害配偶權為由，向丈夫求償300萬元精神慰撫金。桃園地院最後判決陳男應賠償50萬元精神慰撫金，仍可上訴。

根據判決書，陳妻在去年3月接到一通電話，對方表示她的丈夫與他在軍中的妻子古女發生婚外情，2人還多次在軍中發生性關係。對此，陳妻身心嚴重受創，且無法忍受丈夫曾帶古女到2人住處發生性關係，於是返回娘家居住，並要求丈夫寫下自白書。

▲陳妻接到神秘電話，這才得知丈夫在軍營中出軌。（示意圖／視覺中國，下同）

事後，古女夫婦要求陳妻陪同丈夫協談賠償事宜，於是她強忍悲傷陪同丈夫前往，並在談判中得知丈夫是對古女進行性侵，雖感到難以接受，但還是就丈夫所承認的內容與古女夫婦共同簽署協議書。隨後，陳男也在和解後，立即辦理退伍，每個月還是可領到3萬多元的退休俸。

陳妻本以為協助丈夫與古女夫婦達成和解後，丈夫會向她解釋、認錯，並盡力修補兩人婚姻關係，但對方竟裝作沒事發生過，對她不聞不問，就連她想與丈夫溝通，對方都置之不理，令她傷心欲絕，於是向法院訴請離婚，並以丈夫造成她精神上極大的痛苦，以及罹患重度憂鬱症為由，要求丈夫給付精神損害賠償300萬元。

陳男在法庭指出，他與古女其實是合意性交，但迫於古女夫婦要求協議書要記載妨害性自主，才願意和解，因此只能同意，而陳妻既然已共同簽署協議書，就不能再向他請求賠償損害。另外，陳男也表示，妻子在多年前就因罹患憂鬱症而就醫，結果一得知他有意離婚後，馬上就開立診斷證明書，動機可疑，且請求賠償的金額明顯過高，請求法官酌減。

法官認為，2人確實已經離婚，不過在婚姻期間，陳男與古女發生過4 次性行為，雖然陳妻在多年前的確罹患憂鬱症，但根據醫療紀錄顯示，陳妻是在得知丈夫出軌後，才又復發重度憂鬱症，認定陳妻精神傷害為陳男行為所致，考量經濟狀況及對妻子婚姻生活之圓滿所造成破壞程度，判陳男須賠50萬元，全案仍可上訴。