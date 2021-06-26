　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

職軍「連結」人妻同袍！足跡遍部隊、家中…正宮接神秘電話崩潰

軍人、阿兵哥、志願役、義務役、當兵。（圖／達志／示意圖）

▲一名已婚軍人與同袍發生不倫，妻崩潰患重度憂鬱症。（圖／達志／示意圖）

記者閔文昱／綜合報導

軍中日前發生一起不倫案件，一名陳姓軍人出軌同為軍人的已婚古姓女子，2人甚至還曾在軍營中發生性關係，陳妻得知後傷心欲絕。事後古姓夫婦相約談判，陳妻為幫助丈夫達成和解，於是簽下承認丈夫性侵古女的協議書，然而卻始終喚不回丈夫的心，於是向法院訴請離婚，並以侵害配偶權為由，向丈夫求償300萬元精神慰撫金。桃園地院最後判決陳男應賠償50萬元精神慰撫金，仍可上訴。

根據判決書，陳妻在去年3月接到一通電話，對方表示她的丈夫與他在軍中的妻子古女發生婚外情，2人還多次在軍中發生性關係。對此，陳妻身心嚴重受創，且無法忍受丈夫曾帶古女到2人住處發生性關係，於是返回娘家居住，並要求丈夫寫下自白書。

▲▼外遇,偷情,小三,小王,偷吃,示意圖。（圖／視覺中國）

▲陳妻接到神秘電話，這才得知丈夫在軍營中出軌。（示意圖／視覺中國，下同）

事後，古女夫婦要求陳妻陪同丈夫協談賠償事宜，於是她強忍悲傷陪同丈夫前往，並在談判中得知丈夫是對古女進行性侵，雖感到難以接受，但還是就丈夫所承認的內容與古女夫婦共同簽署協議書。隨後，陳男也在和解後，立即辦理退伍，每個月還是可領到3萬多元的退休俸。

陳妻本以為協助丈夫與古女夫婦達成和解後，丈夫會向她解釋、認錯，並盡力修補兩人婚姻關係，但對方竟裝作沒事發生過，對她不聞不問，就連她想與丈夫溝通，對方都置之不理，令她傷心欲絕，於是向法院訴請離婚，並以丈夫造成她精神上極大的痛苦，以及罹患重度憂鬱症為由，要求丈夫給付精神損害賠償300萬元。

▲桃園市潘姓男子與張姓已婚女子外遇同居，去年2月間，張女謝姓丈夫發現張女與潘男共乘一車，趴在引擎蓋要求返家，潘男唆使蔡姓友人飆車害謝男摔死。（示意圖／視覺中國CFP）

陳男在法庭指出，他與古女其實是合意性交，但迫於古女夫婦要求協議書要記載妨害性自主，才願意和解，因此只能同意，而陳妻既然已共同簽署協議書，就不能再向他請求賠償損害。另外，陳男也表示，妻子在多年前就因罹患憂鬱症而就醫，結果一得知他有意離婚後，馬上就開立診斷證明書，動機可疑，且請求賠償的金額明顯過高，請求法官酌減。

法官認為，2人確實已經離婚，不過在婚姻期間，陳男與古女發生過4 次性行為，雖然陳妻在多年前的確罹患憂鬱症，但根據醫療紀錄顯示，陳妻是在得知丈夫出軌後，才又復發重度憂鬱症，認定陳妻精神傷害為陳男行為所致，考量經濟狀況及對妻子婚姻生活之圓滿所造成破壞程度，判陳男須賠50萬元，全案仍可上訴。

ET快訊
快訊／真的試試看！張顯耀特權打疫苗　陳其邁「深夜有動作了」
超市促銷「單價卻狂漲2倍」！他傻眼PO明細　網：已經很多年了
染病被排擠！21歲男持槍「屠殺33人」滅全村　逃深山飲彈亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

職軍「連結」人妻同袍！足跡遍部隊、家中…正宮接神秘電話崩潰

快訊／高雄螺絲工廠晚間火警！消防員「跌入油坑」送醫急救

疫情嚴峻警力吃緊　今年青春專案不列目標績效...基層員警大讚

快訊／嘉義2人打完疫苗亡　57歲女「靜脈栓塞」報告送指揮中心

37歲男國道自撞噴飛慘死！頭部落地重摔　安全帶插著消音扣

26歲女失蹤10天「詭異陳屍」國1邊坡　家屬：她怎走到那的

5歲童手錶被搶「抓花同學臉」　父母、補習班全挨告！索賠298萬

摩鐵情侶檔愛愛遍全台！　熟女分手怒告：被人夫騙上床性侵

獨／拾荒婦遭輾斃！獨力養大2孫　返家路成人生最後一程

快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

女駕駛上車疑「誤踩油門」暴衝　猛撞倒警衛室...保全骨折受傷！

正妹分享重機駕照7大關祕訣　掌握換檔技巧、雙繞八一次過！

三級警戒延長！老爸出妙招解悶　經營「居家釣蝦場」小孩嗨翻～

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

超整齊！爸挑戰7哈士奇「排排睡」　複製貼上畫面笑翻網：好有秩序XD

職軍「連結」人妻同袍！足跡遍部隊、家中…正宮接神秘電話崩潰

快訊／高雄螺絲工廠晚間火警！消防員「跌入油坑」送醫急救

疫情嚴峻警力吃緊　今年青春專案不列目標績效...基層員警大讚

快訊／嘉義2人打完疫苗亡　57歲女「靜脈栓塞」報告送指揮中心

37歲男國道自撞噴飛慘死！頭部落地重摔　安全帶插著消音扣

26歲女失蹤10天「詭異陳屍」國1邊坡　家屬：她怎走到那的

5歲童手錶被搶「抓花同學臉」　父母、補習班全挨告！索賠298萬

摩鐵情侶檔愛愛遍全台！　熟女分手怒告：被人夫騙上床性侵

獨／拾荒婦遭輾斃！獨力養大2孫　返家路成人生最後一程

快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻

疫苗殘劑怎麼打？各縣市預約方式、應對措施「懶人包」一次看

詹家姊妹伊斯特本站未能逆轉頭號種子　無緣進決賽接著戰溫網

雷納德能回歸？沃神曝快艇不再樂觀　PG扛一哥5戰場均30分10籃板

力推「防暴三法」護婦幼　前監委、法官高鳳仙罹癌過世　享壽66歲

職軍「連結」人妻同袍！足跡遍部隊、家中…正宮接神秘電話崩潰

變種病毒Delta肆虐　莫斯科死亡病例創新高

印度國產航母「7月首度試航」　力拚2022年中服役

臉書嗆「拿日本不要的疫苗」！張顯耀偷打AZ被抓包　貼文秒遭灌爆

差點撞「死人」！　賓士3秒急切西瓜閃過騎士　網：僅距離40公分

快艇秘密武器是魯伊？藏戰術「像在下棋」　敢吼詹皇要他打更好

米克斯被問「要不要散步」狂拒絕 躺床搖尾巴～媽問號：怕曬黑嗎

社會熱門新聞

快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻

高雄螺絲工廠晚間火警！消防員跌入油坑

即／北市男打營養針步出診所倒地亡

37歲男國道自撞噴飛慘死！安全帶插消音扣

9惡煞為了60萬持刀槍擄2人　將挨罰330萬

失蹤10天！26歲女陳屍國1邊坡　家屬：她怎走到那的

嘉2人打完疫苗亡　報告送指揮中心

職軍偷吃同袍！妻接神秘電話秒崩潰

摩鐵情侶檔愛愛遍全台！　熟女分手怒告：被人夫騙上床性侵

即／雲林2月大女嬰「吐血奶」猝死　死因初判出爐

員工懷孕喊「被硬上」！老闆遭判刑　婦產科還他清白

警察看過來　今年青春專案不列績效

即／國一楊梅段護欄邊坡驚見女屍　腫脹爬滿蛆

5歲童手錶被搶抓花同學臉　父母、補習班遭索賠298萬

更多熱門

相關新聞

夫逼問小王是誰　妻：當時人多

夫逼問小王是誰　妻：當時人多

大陸一名39歲男子小高（化名）2010年與老婆小劉（化名）結婚，兩人原本感情融洽，不料老婆在兒子出生後，突然開始對他冷淡，最後甚至要求離婚，直到某一天他意外發現，原來老婆不但出軌了，連兒子也是與「小王」生的，氣到當面質問老婆，孩子的生父是誰？沒想到老婆卻說「不知道，當時人蠻多的」。

男大生直擊室友出軌！錄香豔畫面傳正牌女友

男大生直擊室友出軌！錄香豔畫面傳正牌女友

等檸檬塔半年！牠偷吃毛鼻套塑膠

等檸檬塔半年！牠偷吃毛鼻套塑膠

女友搞上爺爺！他驚覺兒子是叔叔崩潰

女友搞上爺爺！他驚覺兒子是叔叔崩潰

人夫偷吃女同事！狂噴鹹濕對話「洪水爆發」：頂到虛脫

人夫偷吃女同事！狂噴鹹濕對話「洪水爆發」：頂到虛脫

關鍵字：

偷吃職軍出軌古女

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻

快訊／真的試試看！張顯耀特權打疫苗　陳其邁深夜有動作

屏東驚見印度變異株！鄉民怕爆「南部GG了」

大S媽聞「汪小菲帶妹喝酒」低調回應！

染疫遭排擠！21歲男持槍屠殺全村33人

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

嘉義驚傳「知名網紅殞落」百萬車變形

「開雙B、百萬股東」領紓困！銀行員怒：都拿去買股票

媳婦小舉動惹怒公公！收存證信函遭討600萬

高雄螺絲工廠晚間火警！消防員跌入油坑

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

阮經天姑婆加國返台見不到103歲母

南部豪雨開炸！2縣市晚間被灌爆

超市促銷「單價卻翻倍」　網超傻眼

更多

最夯影音

更多
幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦
成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

成功率95%！嗅汗液抓無症狀者　泰國訓練「拉布拉多犬」助篩檢

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

靈魂互換！男明星Ｘ女記者為內衣吵翻　梁潔著迷張新成腹肌...見到偶像淪陷了

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

女乘客不戴口罩怒嗆「要我怎樣」　司機好心規勸...拒載反被告恐嚇

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面