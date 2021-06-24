慎入！奈及利亞驚見「狼人」遭爆頭亡...恐怖畫面曝光

▲奈及利亞驚見「狼人」。圖片經變色處理。（圖／翻攝自推特／@Frozenhrt）

實習記者高琳景／綜合報導

真有狼人？近日網路瘋傳一段驚悚影片，指稱有民眾在非洲奈及利亞發現一具遭槍殺的「狼人屍體」，頭部是狼，下半身卻是人類身體。影片曝光後，由於現場血跡斑斑，嚇壞不少網友。不過有專家跳出來表示，「這是造假影片，狼人也是用特殊化妝技巧所製」。

根據美國八卦雜誌《TMZ》報導，推特近日瘋傳一段血腥的狼人影片，引發網友們高度關注。內容提到在奈及利亞有民眾發現一具半人半狼的屍體，疑似遭到爆頭亡。從影片中可見，一具「上半身是狼，下半身是人」的屍體，全身赤裸的橫死野外，而頭部疑似遭到攻擊，現場則血跡斑斑。拍攝者還不斷提醒附近民眾要提高警覺。

影片曝光後，網友都嚇傻驚呼「牙齒看起來比吸血鬼還尖」、「這畫面太可怕了」、「牠身上有毛耶」。不過，經網友查證後發現，這支影片是從葡萄牙一個專門介紹傳奇生物的YouTube頻道，所後製重新剪輯配樂而成，而原始影片是一部名叫「狼人被槍殺」的小短片。

雕塑藝術家柯伯斯（Joseph-Rob Cobasky）也出面表示，影片中的狼人是經過特殊的化妝技術，加上影片後製的效果所製作而成。同時也在Instagram上分享他過去曾製作的狼人作品。