曾到北農送貨...宜縣急匡列19名合作社司機　13人PCR結果出爐

▲北農爆發群聚感染，宜蘭也傳出有19名司機曾到過北農，目前已篩檢13位所幸皆為陰性。（圖／記者湯興漢攝）



記者林冠吟／宜蘭報導

北農22日爆出群聚事件，累計已有54人確診，而因地緣關係，宜蘭多數合作社也常往返北農載運貨物，宜蘭縣農業處長康立和表示，23日向農委會確認北北基桃為擴大篩檢區，必須篩檢後再打疫苗，其餘非高風險區農委會會在7月1日配發疫苗到合作醫院，來為相關人員施打。不過日前調查宜蘭縣有19名司機曾到過北農送貨，縣府也緊急對19名人員進行篩檢，目前已篩13名，所幸結果都為陰性。

北農日前爆發群聚感染，嚴重影響雙北果菜運銷體系，宜蘭地區也由於地緣關係常有合作社或農會司機前往送貨，縣府日前就查出共有19名合作社司機曾到過北農送貨，緊急對這19名司機進行採檢，目前已採13人，所幸檢驗結果皆為陰性，其餘未篩檢人員也會陸續在24日前完成。

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▲宜蘭縣農業處處長康立和表示除針對合作社與農會的貨車司機外，也會在特別留意大同地區的高麗菜菜車。（圖／翻攝自林姿妙臉書）



宜蘭縣農業處長康立和也指出，北農目前須持PCR陰性證明才能進入，宜蘭縣除針對合作社、農會等送貨司機進行篩檢外，也會針對大同地區的高麗菜菜車特別留意，會再請公所與里長提供名冊造冊篩檢，無論如何只要是宜蘭縣出去的貨運大客車有和外面有接觸，都會來做篩檢。