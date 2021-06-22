快訊／新北果菜公司全員篩完　3626人快篩結果出爐！





▲侯友宜視察果菜公司篩檢。（圖／新北市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市果菜市場全員快篩結果22日晚間出爐，板橋果菜市場1445人、三重果菜市場 2181人，合計3626人全部陰性。

北農爆出群體染疫，為防止疫情在果菜運輸過程中擴散，新北市府出動機動篩檢隊至三重、板橋2處批發市場廣篩；此外，北農45名確診者中，有21人居住於新北市，外縣市攤商前往交易的對象範圍相當大，新北市決定將第一線人員造冊，優先施打疫苗。

侯友宜下午表示，由於週一休市，今日才能啟動果菜市場篩檢，今日可以完成全員快篩。若有北農足跡，且尚未篩檢者明日可前往板橋江翠篩檢站篩檢，不過明日的800個名額目前已約滿。

侯友宜上午前往視察後表示，24日起持陰性證明才能進場交易作業，也將市場作業拍賣員、理貨員、檢驗人員、查核人員、承銷人、行口、卸貨工作人員分別造冊，依序施打疫苗，維持大台北地區的農產供貨順暢。

侯友宜也指出，北農跟新北果菜公司，平常在交易的過程當中，大概流動兩邊互相往來的人數有1成，約有200人，所以北農的果菜公司的影響，絕對不是單純蔬果之間的供應而已，最重要的是兩地果農們都有互相往來，所以這一次北農群聚事件發生，新北市會嚴正以待，共同面對、因應、承擔、一起解決這個問題。