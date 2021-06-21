內政部6月暫停徵集役男　入營時間視疫情另行通知

▲6月暫停徵集役男。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者黃巈禾／台北報導

全國疫情警戒第三級，為避免疫情擴散，內政部日前已全面暫停6月份役男徵兵體（複）檢、軍種兵科抽籤及替代役徵集入營，並與國防部協調暫停常備兵役軍事訓練徵集。內政部指出，受影響役男共有4065名，目前暫定延至7月後陸續徵集，實際入營時間，將視疫情狀況而定，再另行通知。

內政部表示，6月份除對於尚未入營役男暫停徵集外，成功嶺替代役訓練班方面，亦針對疫情熱區收假役男，規劃區隔空間，並禁止室內5人及室外10人聚會，落實分散就寢、餐廳加裝防疫隔板，且採分批分流用餐。此外，役男如與確診者足跡有重疊者，則安置於自主健康管理中隊，定時針對健康狀況進行關懷監測。

另替代役管理方面，內政部役政署已通知各服勤單位，得依實際防疫需要、役男勤務特性等，對於核假、服勤、備勤等規定，因應疫情做彈性調整。

內政部指出，待解除三級警戒疫情趨緩後，將陸續通知役男入營，應徵役男報到入營應佩戴口罩，且若額溫達37度以上，或有咳嗽、流鼻水、鼻塞、呼吸困難或急促、腹瀉、倦怠、四肢無力、嗅覺或味覺異常等任一症狀，即停止輸送入營，營區內亦嚴格要求落實各項防疫工作。

內政部強調，役男弟兄為國家重要資源，為配合中央防疫措施避免群聚，徵兵處理程序以役男安全及防疫優先為首要工作，並將視疫情狀況，滾動檢討調整辦理期程、地點及加強防疫相關工作。

▼因疫情影響6月份停止徵集梯次，7月份預計徵集梯次表。（圖／內政部提供）

