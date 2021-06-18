▲壽險業強打遠距投保，新壽推一站式「專屬平台」。（圖／新光人壽提供）

記者陳依旻／台北報導

國內疫情嚴峻，壽險業者強打遠距投保避免保障業務員與保戶的健康安全，有別於業界視訊投保多半透過手機或通訊軟體錄影，新光人壽「防疫視訊錄影平台」不限IOS或安卓系統使用，進入無年齡限制且不需加入新壽會員，保戶及業務員也都不必安裝通訊軟體或APP程式。

新光人壽表示，「防疫視訊錄影平台」整合行動E投保電子要保書下載、線上即時視訊錄影上傳及要保文件拍照回傳等功能，提供一站式視訊投保服務，打破業界視訊投保多項門檻限制，保戶只需要簡單3步驟。第一，業務員先下載電子要保書後，只要登入公司官網即可透過簡訊發送給客戶視訊連結，並請客戶點網址輸入驗證碼確認；第二，客戶進入視訊並與業務員進行視訊親晤親簽，完成後業務員按下「視訊作業已完成」；第三，業務員檢視視訊錄影檔，並上傳已簽署的要保文件及相關附件簽名，以完成視訊投保程序。

新光人壽表示，視訊完成後將相關投保文件拍照截圖上傳後，即完成視訊投保流程，新光人壽將迅速進行核保作業，後續待疫情趨緩後，客戶再將要保書及相關附件資料正本寄回保險公司。而影音檔案上傳後，全部將存放於公司專區，可讓客戶享有安全及便利的新形態保險服務體驗。

疫情突顯遠距重要性，然而．創新科技時代來臨，民眾買保單除了視訊投保，中國人壽首創遠距刷臉投保，未來民眾只要登入該公司系統網頁即可快速完成AI刷臉身分認證等投保步驟，全程零接觸，資訊不落地，也不用再列印紙本、投遞寄送或拍照上傳等程序。

國泰人壽日前也通過金管會保險局核准試辦全新遠距服務，打造國泰 CVX 平台 (Cathay Vision Experience)，結合「國泰上上簽」(Cathay FinTouch) 電子簽名技術提供客戶從需求、投保、後續保單變更及理賠等端到端一條龍式體驗，也是目前業界唯一真正做到「零接觸、零落地、零紙本」的遠距保險服務業者。