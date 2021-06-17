新北八里身障教養開打疫苗　「多數患慢性病」仍達62％接種率





▲新北教養院開打疫苗。（圖／社會局提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市疫苗施打對象優先納入，住宿型長照機構。八里愛心教養院今日開始施打，3個多小時共完成173位院生及工作人員的疫苗接種，打62%接種率，且住民大多患有慢性病，也皆為重度、極重度身障及腦麻患者，目前無傳出不良反應。

八里愛心教養院為了照顧體弱的院生，避免感染風險及等候時間，採分批、分流、分時段施打。同時事先為院生衛教宣導，告知疫苗接種相關注意事項及副作用，部分院生原本有所顧慮，但聽完衛教宣導後紛紛表示要施打，以增強保護力，保護自己也保護他人。

保健組長陳毓珍表示，經與衛生所多次討論後，採工作人員以一對一推送院生到醫師面前進行定點注射，雖然無法採用日本「宇美町」式施打法，但由於工作人員一旁陪伴，間接舒緩院生施打過程的緊張心情，讓醫師可以更精確迅速完成。

罹患罕見疾病的玻璃娃娃住民接種疫苗後表示，原本因為身體孱弱，怕施打疫苗後會有強烈的副作用而猶豫，經過生輔老師及護理師的衛教，理解可能會有輕微發燒、肌肉痠痛等症狀，只要接種後觀察30分鐘後無身心不適情形就可以放心，接種疫苗後可大幅降低演變重症的可能性，因此勇敢地簽下同意書。

市立八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，身心障礙者抵抗力較差，染疫後容易演變成重症，尤其院生多數罹患慢性疾病，因此鼓勵院生施打疫苗以形成保護力。

謝鑫敏指出，感謝醫護人員專程上山施打，全院已有173位院生及員工完成接種，接種率達62％，剩下的人員也已造冊，希望能夠盡快安排施打，以加強機構工作人員及院生的保護力。